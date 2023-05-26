-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لهذا السبب يُنصح بتفادي زواج الأقارب

الشروق أونلاين
  • 580
  • 0
لهذا السبب يُنصح بتفادي زواج الأقارب
ح.م

أكدت رئيسة الجمعية الجزائرية للتخطيط العضلي الكهربائي, الطبيبة جميلة محمودي، أن زواج الأقارب يعد المتسبب الرئيسي في عديد الأمراض الوراثية العصبية العضلية.

وأشارت محمودي لوكالة الأنباء، على هامش الملتقى الدولي الـ3 حول الأمراض العصبية العضلية، إلى “ضرورة الابتعاد وتفادي زواج الاقارب سيما في حالة وجود أمراض وراثية عصبية عضلية في العائلة”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن “عدد أمراض الجهاز العصبي العضلي المكتسبة أو الوراثية، ناجمة في الجزائر عن النسبة العالية من زواج الأقارب”.

ومن بين تلك الأمراض الوراثية، أشارت ذات المختصة إلى الأمراض العضلية سيما الأكثر شيوعا منها والمتمثلة في مرض الضمور العضلي الدوشيني، الذي يتميز بتلاشي تدريجي لمجموع عضلات الجسم والتي تعتبر إحدى الأمراض الوراثية النادرة.

في هذا السياق، دعت المختصة في الأمراض العصبية, الأولياء ليكونوا “منتبهين”لبعض الاشارات لدى اطفالهم والتي يمكن تنبههم لاحتمال وقوع مرض وراثي، مشيرين الى الزيادة المفرطة في وزن الساق وصعوبة الحركة أو بتمايل.

وتابعت قائلة، أنه “يمكن لوجود سوابق لأمراض وراثية لدى العائلة القريبة، أن يكون سببا يثير القلق بما أنه لا توجد اختبارات تسمح بالكشف المسبق عن هذه الأنواع من الأمراض.

ودعت ذات المختصة بهذه المناسبة,، لإنشاء سجل وطني للأمراض العصبية العضلية، سيما تلك الوراثية والنادرة، مشيرة إلى أن غالبية هذه الأخيرة “غير قابلة للعلاج”.

وخلصت في الأخير إلى التأكيد، بأن “الأمل قائم سيما بفضل تطور البحوث العلمية على غرار العلاج الجيني”, مؤكدة على أهمية التكوين وأن نكون “مواكبين للتقدم المسجل في هذا المجال على الصعيد الدولي”.

مقالات ذات صلة
الداخلية: تنصيب خلية مركزية لمتابعة التقلبات الجوية

الداخلية: تنصيب خلية مركزية لمتابعة التقلبات الجوية

موريتانيا تصادق على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر

موريتانيا تصادق على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 23 ماي 2023

النطق بالأحكام في قضية توقيع صكين بمليار و800 مليون بالسجن

النطق بالأحكام في قضية توقيع صكين بمليار و800 مليون بالسجن

إدماج آلي للمتعاقدين بعد 6 أشهر وقبول المسرّحين باستثناء قضايا الفساد

إدماج آلي للمتعاقدين بعد 6 أشهر وقبول المسرّحين باستثناء قضايا الفساد

توقيف 3 محطات لتحلية المياه بسبب التقلبات الجوية

توقيف 3 محطات لتحلية المياه بسبب التقلبات الجوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد