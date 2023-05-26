لهذا السبب يُنصح بتفادي زواج الأقارب

أكدت رئيسة الجمعية الجزائرية للتخطيط العضلي الكهربائي, الطبيبة جميلة محمودي، أن زواج الأقارب يعد المتسبب الرئيسي في عديد الأمراض الوراثية العصبية العضلية.

وأشارت محمودي لوكالة الأنباء، على هامش الملتقى الدولي الـ3 حول الأمراض العصبية العضلية، إلى “ضرورة الابتعاد وتفادي زواج الاقارب سيما في حالة وجود أمراض وراثية عصبية عضلية في العائلة”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن “عدد أمراض الجهاز العصبي العضلي المكتسبة أو الوراثية، ناجمة في الجزائر عن النسبة العالية من زواج الأقارب”.

ومن بين تلك الأمراض الوراثية، أشارت ذات المختصة إلى الأمراض العضلية سيما الأكثر شيوعا منها والمتمثلة في مرض الضمور العضلي الدوشيني، الذي يتميز بتلاشي تدريجي لمجموع عضلات الجسم والتي تعتبر إحدى الأمراض الوراثية النادرة.

في هذا السياق، دعت المختصة في الأمراض العصبية, الأولياء ليكونوا “منتبهين”لبعض الاشارات لدى اطفالهم والتي يمكن تنبههم لاحتمال وقوع مرض وراثي، مشيرين الى الزيادة المفرطة في وزن الساق وصعوبة الحركة أو بتمايل.

وتابعت قائلة، أنه “يمكن لوجود سوابق لأمراض وراثية لدى العائلة القريبة، أن يكون سببا يثير القلق بما أنه لا توجد اختبارات تسمح بالكشف المسبق عن هذه الأنواع من الأمراض.

ودعت ذات المختصة بهذه المناسبة,، لإنشاء سجل وطني للأمراض العصبية العضلية، سيما تلك الوراثية والنادرة، مشيرة إلى أن غالبية هذه الأخيرة “غير قابلة للعلاج”.

وخلصت في الأخير إلى التأكيد، بأن “الأمل قائم سيما بفضل تطور البحوث العلمية على غرار العلاج الجيني”, مؤكدة على أهمية التكوين وأن نكون “مواكبين للتقدم المسجل في هذا المجال على الصعيد الدولي”.