لهذا تعتبر الثلاجة المتسخة أقذر من مقاعد المراحيض؟

كشت دراسة بريطانية أجريت العام الماضي، أن مساحات كبيرة في الثلاجة تغزوها البكتيريا، في حين يعتبر الباب هو الجزء الأكثر تلوثا، حتى أنه يفوق مقاعد المراحيض من حيث الجراثيم.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتيجة لكون باب الثلاجة عادة ما يكون الجزء الأكثر دفئا، حيث تنموالكائنات المجهرية في درجات الحرارة الدافئة.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا سنة 2017، يوجد في المتوسط 11.4 مليون جرثومة في كل سنتيمتر مربع من مساحة الثلاجة، وفق ما نشره موقع sanitized.

ماهي أضرار الثلاجة المتسخة؟

يمكن للثلاجة المتسخة أن تشكل مخاطر صحية، منها:

نمو البكتيريا

تتكاثر البكتيريا بسرعة في درجة حرارة الغرفة أو في “منطقة الخطر” (بين 40 140 درجة فهرنهايت).

الأطعمة منتهية الصلاحية

الأطعمة منتهية الصلاحية تنقل التلوث إلى الأطعمة الأخرى.

الانسكابات والتلوث

إذا انسكبت بهارات أو بقايا طعام أو عصائر اللحوم النيئة، قومي بتنظيفها على الفور باستخدام منظف المطبخ لمنع التلوث وانتشار البكتيريا.

الأمراض المنقولة بالغذاء

يمكن للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أن تزدهر في الثلاجة الدافئة، خاصة إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، حسب ما نشره موقع fda.

كيف تحافظين على سلامة الثلاجة

يعد الحفاظ على النظافة المناسبة للثلاجة أمرا بالغ الأهمية لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة، وفيما يلي بعض النصائح العملية:

التحكم في درجة الحرارة

يجب أن تتراوح درجة حرارة الثلاجة بين 0 درجة مئوية و+4 درجة مئوية، لأن درجة الحرارة الأقل من 4 درجات مئوية تؤدي إلى إبطاء نمو الكائنات الحية الدقيقة بشكل كبير، وتوقف تطور الجراثيم المسببة للأمراض.

مسح الانسكابات على الفور

قومي بتنظيف أي انسكابات أو بقايا طعام على الفور لتجنب البقع ونمو البكتيريا.

ممارسات التخزين

قومي بتخزين اللحوم النيئة والأسماك والمستحضرات محلية الصنع التي تحتوي على منتجات حيوانية (مثل المايونيز أو موس الشوكولاتة) في أبرد جزء من الثلاجة (أقل من 4 درجات مئوية).

إزالة التغليف

يجب إزالة التغليف الخارجي (على سبيل المثال، الورق المقوى حول أواني الزبادي) لمنع التلوث، وتجنبي التحميل الزائد على الثلاجة للسماح بتدوير الهواء بشكل صحيح.

حماية الاطعمة

قومي بحماية الأطعمة المستهلكة جزئيا بأغطية بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق لمنع التلوث، ولا تضعي الطعام الساخن في الثلاجة إلا عندما يبرد.

توصيل الكهرباء

بمجرد اكتمال عملية التنظيف، قومي بتوصيل الثلاجة بالكهرباء، واتركيها تبرد إلى درجة حرارة التشغيل قبل إعادة تخزينها بالطعام، وفقا لموقع fsis. usda.

كيفية تنظيف الثلاجة بشكل صحيح

– يجب تنظيف الثلاجة على الأقل مرة كل أسبوع.

-إزالة جميع الأطعمة من الثلاجة ووضع أي مواد قابلة للتلف في حاوية باردة بها أكياس ثلج.

– إزالة جميع الأرفف وتنظيفها باستخدام الماء الساخن والصابون لقتل أي بكتيريا محتملة وتجفيفها جيدا قبل إعادتها إلى مكانها.

– لا ينبغي أبدا تخزين الأطعمة عالية الخطورة مثل الحليب والأسماك واللحوم النيئة والبيض وحتى الأرز المطبوخ والمعكرونة في باب الثلاجة، عادة ما يكون هذا هو المكان الأكثر دفئا ويسمح بنمو معظم البكتيريا.

وبدلا من ذلك، احتفظيبالأطعمة عالية الخطورة على رفوف الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر استقرارا.

– يجب تغطية اللحوم النيئة وتخزينها على الرف السفلي للثلاجة لتجنب انتقال البكتيريا الضارة عبر الرفوف الأخرى للثلاجة وتلويث الأطعمة الجاهزة للأكل.

– احتفظي دائما بتخزين الطعام في حاويات قوية محكمة الإغلاق،وتأكدي من أن حاوياتك مصممة خصيصا لتخزين الطعام ومصنوعة من مواد غير سامة.

-تجنبي تخزين الأطعمة المكشوفة في الثلاجة لأن ذلك قد يؤدي إلى التلوث المتبادل، وفقا لموقع foodsafety.

سلامة المجمد

– يجب ضبط المجمدات على -15 درجة مئوية أو أقل.

– تجنبي تراكم الطعام في المجمدات، يجب أن يكون الهواء حرا للتدوير حول الأطعمة المجمدة لإبقائها في درجة الحرارة الصحيحة.

– يجب وضع الطعام في أوعية محكمة الغلق أو تغليفها وإغلاقها بإحكام قبل وضعها في المجمد.

– يجب تذويب الفريزر مرتين في السنة إذا كان ينتج ثلجا زائدا، حسب موقع heyfresto.