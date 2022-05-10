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جواهر

لهذا رفعت هذه المرأة السعودية الراية البيضاء

جواهر الشروق
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لهذا رفعت هذه المرأة السعودية الراية البيضاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة سعودية تحمل راية بيضاء بعد العفو عن ابنها من القصاص.

وظهرت أم القاتل محمد صالح أبو خشم في مقطع فيديو وهي ترفع الراية البيضاء لأهل الضحية الذين عفوا عن ابنها من القصاص، دون أي شرط في قضية استمرت 18 سنة دون حل في نجران، وفق ما نشره موقع” العربية.نت”.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة، عددا كبيرا من وجهاء القبائل من أهل القتيل ووجهاء قبيلته يتحاورون قبل أن يتم الإعلان عن العفو وسط فرحة كبيرة بين الجموع.

يذكر، أن عائلة المجني عليه الذي قتل قبل 18 سنة، تلقوا عروضا بالملايين للعفو عن المجني، إلا أنهم قرروا أن يتنازلوا عن دم ابنهم دون أي مطالب، فرفعت الرايات البيضاء تحية لآل شثين خاصة، وآل معجبة عامة تقديرا لهم على هذه الخطوة الشجاعة.

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