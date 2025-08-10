“لهذا طُردت من جامعة بريطانية”.. طالبة مصرية تكشف!

فُصلت طالبة مصرية من جامعة بريطانية كانت تزاول فيها دراستها بسبب تظاهرات داعمة لغزة، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة.

وقالت هيا آدم، الطالبة في السنة الثانية في القانون والعلاقات الدولية، من خلال مقطع فيديو إنها استقبلت بريدي الكتروني من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية يفيد بطردها من الجامعة.

وأكدت هيا، أن الجامعة البريطانية أقدمت على سابقة خطيرة، اذ طردت طالبا لأول مرة أثناء دراسته لمعارضته بثا مباشرا لإبادة جماعية.

واستطردت الطالبة أنها انضمت إلى كلية الدراسات الشرقية والافريقية في سبتمبر 2023 معتقدة أنها مؤسسة مناهضة للاستعمار، وأنها ستحظى بمساحة لترفع صوتها ضد الظلم، ولكن سرعان ما أدركت الحقيقة.

وتابعت: لقد تضررت سمعتها بشدة، وأصبح الطلبة يشاهدون حقيقتها أداة للإمبريالية والامبراطورية.

من جهة أخرى، كشفت هيا آدم حقيقة اتحاد الطلاب والكلية، إذا قالت إنه يعتقد أنه فوق القانون وأن انتقاد الطلبة له يستوجب إجراءات تأديبية في ممارستنا لحقوقنا الأساسية في حرية التعبير والتجمع، لقد أثبت لنا اتحاد الطلاب مرارا وتكرارا فشله في تمثيل الطلاب.

أضافت: “لهذا السبب سنواصل محاسبتهم، هذه ليست نهاية مسيرتي في جامعة SOAS ولن أعود إليها، والاهم من ذلك كله بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين الذين يواصلون تعليمنا الصمود والثبات والدفاع عن حقوقنا وهم يتعرضون لأعنف إبادة جماعية وتجويع ممنهج”.

وختمت هيا كلامها بالقول: “من مسؤولينا لأن نواصل النضال من أجل إخواننا الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة”.