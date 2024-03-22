لهذا لا يجب ترك الطعام خارج الثلاجة أكثر من ساعتين؟

تتجاهل بعض ربات البيوت الاحتفاظ ببقايا الطعام في الثلاجة بعد أن يبرد، وربما تركنه لأكثر من ساعتين على منضدة المطبخ، الأمر الذي يعرضه لتكاثر البكتيريا.

ويعتبر سوء تخزين الأكل أحد الأسباب الأكثر شيوعا للأمراض المنقولة بالغذاء، وهو ما يسبب أعراضا مرضية بعضها شائع، وبعضها الآخر غير معروف كثيرا.

ما هي منطقة الخطر في الطعام؟

تشير منطقة الخطر إلى نطاق درجة الحرارة التي تنمو فيه البكتيريا في الطعام، وهي بين 4-60 درجة مئوية.

وضمن نطاق درجة الحرارة هذه، يمكن للبكتيريا أن تتضاعف في العدد خلال 20 دقيقة فقط، حسب موقع healthline.

ماذا يحدث عند ترك الطعام خارج الثلاجة؟

خطر درجة الحرارة

يسمح ترك الأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة للبكتيريامثل المكورات العنقودية الذهبية، والسالمونيلا،بالتكاثر إلى مستويات خطيرة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

التغيرات الكيميائية

مع زيادة أعداد البكتيريا، فإنها تقوم بتكسير الطعام، وإطلاق مواد كيميائية تسبب الفساد والروائح الكريهة.

وإذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 90 درجة فهرنهايت، تنخفض المدة الآمنة إلى ساعة واحدة، وفقا لموقع fsis.

الأعراض المرضية

تظهر أعراض التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية عادةخلال ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث.

يمكن أن يكون المرض الذي يسببه خطيرا، اعتمادا على استجابة الفرد للسم، وكمية الطعام الملوث الذي يتم تناوله، وكمية السم في الطعام المبتلع، والصحة العامة للشخص.

الأعراض الأكثر شيوعا هي الغثيان والقيء وتشنجات البطن، وقد لا يظهر على بعض الأفراد دائما جميع الأعراض المرتبطة بالمرض.

في الحالات الأكثر شدة، قد يحدث صداع وتشنجات عضلية وتغيرات في ضغط الدم ومعدل النبض.

عادة ما يستغرق التعافي يومينأو ثلاثة أيام وأحيانا أطول،ويتمثل العلاج في تعويض السوائل والأملاح والمعادن التي فقدها المريض عن طريق القيء، وفق ما نشره موقع ohioline.

كيف تحفظين بقايا الأكل؟

– توضع الأغذية المطبوخة أعلى من الأطعمة الطازجة في الثلاجة حتى لا يحدث التلوث الخلطي.

– يجب التخلص فورا من الأغذية الجاهزة الباردة والساخنة المتروكة في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

– يجب عدم خلط فائض الطعام مع أغذية أخرى من أيام مختلفة.

– حفظ الأطعمة الجاهزة في الثلاجة3أيام كأقصى حد بدرجة حرارة من 1 إلى 5 درجات مئوية.

– تجمد الأطعمة في حال الرغبة بحفظها أكثر من ثلاثة أيام في درجة حرارة – 18

-قبل استهلاك الطعام المسبق، يجب التأكد من اللون والطعم والرائحة، وفقا لتوصيات المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

كيف يتم تسخين بقايا الطعام بطريقة آمنة؟

– أعيدي تسخين بقايا الطعام حتى تبلغ درجة حرارتها الداخلية (74 درجة مئوية).

-حرّكي الطعام أثناء إعادة تسخينه للتأكد من توزيع الحرارة بشكلٍ متساوٍ.

– لا ينصح باستخدام قِدر الطبخ البطيء لإعادة تسخين بقايا الطعام لأن معدل التسخين البطيء قد يزيد من نمو الباكتيريا.

– يجب إذابة بقايا الطعام المجمدة قبل الطهي،ولا يجب إذابته بتركهعلى منضدة المطبخ.

– هناك ثلاث طرق آمنة لإذابة بقايا الطعام المجمدة، يمكن إذابتها في الميكروويف أو وضعها في البراد في الليلة السابقة، أو وضعها في وعاء مقاوم للتسرب ووضعه في ماء بارد، بحسب موقع mayoclinic.