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جواهر

لهذا لم ترث أحلام مستغانمي شيرين أبوعاقلة

سمية سعادة
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لهذا لم ترث أحلام مستغانمي شيرين أبوعاقلة
ح.م
من تشييع جثمان الصحفية شرين أبوعاقلة

كشفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سبب عدم رثائها للشهيدة شيرين أبوعاقلة.

وقالت أحلام : “علمت متأخرا بخبر اغتيال شيرين رحمها الله كنت على سفر، وبين المطارات على مدى يوم”.

وردا على الأشخاص الذين عاتبوها لأنها لم ترث شهيدة الصحافة، قالت مستغانمي:” لست في حاجة لدروس في الوطنية، ولا إلى دخول مسابقات في الرثاء لأثبت التزامي بالقضايا العربية”. مضيفة “لقد كتبت ما لا يحصى عن موت صحافيي الحروب، الحزن الحقيقي لا يحتاج إلى أضواء” مشيرة إلى أنها تأخرت في رثاء أمها.

وعبّرت أحلام عن حزنها الشديد لاغتيال شيرين من طرف الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت: ” لقد آلمني موتها وهي المقدامة، وأكثر مراسلي الحرب شجاعة، ذاهبة صوب المخاطر لنقل الحقيقة وإنقاذها من تزييف العدو”.

وتابعت “ليست البطولة في هذا الزمان أن يحمل الإنسان سلاحاً، بل البطولة الحقيقيّة اليوم أن يحمل الإنسان قضيّة” .مضيفة: ” رحم الله شيرين أبوعاقله‬ لفرط مصادقتها الموت، صدّقت أنّه لن يغدر بها، وهي تغطي موت سواها”.

‏واختتمت مستغانمي كلماتها :”كانت شيرين دون ادعاء، صورة عن البطولة الفلسطينية اليومية”.

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