لهذا نشعر بالسعادة عندما نفرقع الفقاعات البلاستيكية!

يشعر الكثير من الناس بالسعادة والاسترخاء عندما يفرقعون الفقاعات البلاستيكية الصغيرة بين الإبهام والسبابة، فلماذا ينتابهم هذا الشعور؟

عندما ظهرت الفقاعات البلاستيكية في خمسينيات القرن الماضي لحماية الأشياء الهشة، اكتشفت البشرية على الفور استخداما آخر، وهي قدرتها على منحها عدة أحاسيس مريحة.

هناك 7 أسباب، قد تفسر هذه الرغبة التي لا يمكن التحكم فيها عند فرقعة الفقاعات، وهي:

تخفيف التوتر

وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكي، فإن فرقعة كبسولات الهواء محكمة الغلق يساعد على تقليل التوتر.

ثبت بشكل عام أن الأشخاص الذين يفرقعون الفقاعات يكونون أقل تعبا، بل ويصبحون أكثر نشاطا.

وذلك لأن فرقعة غلاف الفقاعات يندرج ضمن فئة “تقنيات الاسترخاء التأملي

تدليك القدمين

لإراحة القدمين المتعبة بعد يوم طويل من المشي، يقوم بعض الأشخاص بقص الفقاعات على شكل حذاء واستخدامها كحشوة داخله.

يتميز غلاف الفقاعات بتأثير تدليك من شأنه أن يخفف من تعب القدمين.

بناء المهارات الحركية

يمكن أن يساعد استخدام غلاف الفقاعات الأطفال على تطوير المهارات الحركية المفيدة لقوة أصابعهم.

فضلا عن زيادة التنسيق بين اليد والعين، يعمل هذا في الواقع عن طريق وضع إصبعي الإبهام والسبابة لتفجير كل فقاعة في الغلاف، وفقا لموقع tallypress.

الشعور بالسعادة

أظهرت الدراسات أن الدماغ يتلقى مواد كيميائية تشعرك بالسعادة، مثل الدوبامين بعد فتح غلاف الفقاعات، هذا هو السبب وراء الشعور بالرضا.

الهدوء واليقظة

قامت أستاذة علم النفس الأمريكية كاثلين إم ديلون بدراسة التأثيرات على عينة من الجمهور ووجدت:

أولئك الذين فرقعوا الفقاعات شعروا في الحال بأنهم أكثر هدوء واليقظة، بعد الانتهاء مقارنة بالمجموعة التي لم تمنح هذه الفقاعات.

المساعدة على التململ

تشير الدراسات إلى أن الاحتفاظ بأي شيء صغير في يدك لا بد أن يتم التململ به خاصة إذا كنت تعمل في بيئات مرهقة.

وذلك لأن إبقاء يديك مشغولتين بالأشياء الصغيرة يساعد على الاسترخاء ويخفف الأعصاب المتوترة.

المساعدة على التركيز

تساعد فرقعة الفقاعات على صرف انتباهك عن الأفكار الجانبية، وتجعلك تركز على تقوم به في اللحظة التي تقوم بالفرقعة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ مقالا أو بحثا، فإن فرص أن تكون منغمسا بعمق في هذا العمل تكون أكبر، وأنت تفجر الفقاعات الصغيرة، بحسب موقع timesofindia.