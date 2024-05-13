لهذا يجب أن تحذري من ارتداء المجوهرات المقلدة!

في ظل ارتفاع أسعار الذهب، أصبحت المجوهرات المقلدة، ذات شعبية متزايدة نظرا لانخفاض تكاليفها، ولكن عيبها أنها تحتوي على مواد سامة ذات مخاطر صحية كبيرة.

في هذا السياق، أظهرت العديد من الدراسات أن من قطع الحلي المزيفة تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية غير الآمنة، بما في ذلك الرصاص والكروم والنيكل، وقد تؤدي للإصابة بالسرطان، وفقا لما نشره موقع cbsnews.

ما هي المجوهرات المقلدة؟

تشير المجوهرات المقلدة إلى القطع المصنوعة لتقليد مظهر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأصلية،وهي مصنوعة من مواد أقل تكلفة، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع.

تشمل المواد الشائعة المستخدمة في المجوهرات المقلدة ما يلي:

زركونيا مكعب: مادة ألماس صناعية تشبه إلى حد كبير الماس الحقيقي.

المويسانتي: محاكي آخر للماس ذو تألق ونار ممتازين.

الزجاج: يستخدم لتقليد الأحجار الكريمة كالياقوت.

المعادن المطلية: معادن أساسية، مثل النحاس، مطلية بطبقة رقيقة من الذهب أو الفضة أو الروديوم.

الراتنج: يستخدم للتصاميم الملونة وخفيفة الوزن، بحسب موقع sateur.

ماهي عيوبها؟

– تفقد المجوهرات المزيفة لونها الذهبي بسبب الماء لأنها مصنوعة من مواد غير ثمينة.

– يمكن للمجوهرات الاصطناعية أن تتشوه أو تتلاشى أو تتشقق مع مرور الوقت، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بعناية.

– تتمتع المجوهرات المقلدة بقدرة محدودة على الاحتفاظ بقيمتها مع مرور الوقت، وبدلا من أن تعتبر قطعة استثمارية، يُنظر إليها على أنها إكسسوار لا قيمة له، وفق موقع webmd.

ماهي مخاطرها الصحية؟

تحتوي الحلي المزيفة على مواد سامة يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على الصحة، ومنها:

الرصاص: وهو مادة سامة معروفة يمكن أن تسبب تأخرا في النمو لدى الأطفال وتسمما حادا بالرصاص لدى البالغين.

الكادميوم: هو معدن ثقيل آخر يوجد في بعض المجوهرات،يعتبر مادة مسرطنة،وعند التعرض طويل الأمد لها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

تشمل أعراض التسمم بالكادميوم آلام البطن، وآلام العضلات والغثيان والقيء.

النيكل: يستخدم بشكل شائع في المجوهرات والسحابات وإطارات النظارات والإلكترونيات الاستهلاكية، حسب موقع madesafe.

كيف تحافظين على المجوهرات المقلدة؟

إذ اضطرت المرأة إلى ارتداء مجوهرات مقلدة بسبب ظروف معينة، يجب أن تراعي مايلي:

– عدم ارتداؤها ليوم كامل بل الاقتصار على وقت معين مثل حضور مناسبة معينة.

– تعتبر الرطوبة، سواء كانت ناتجة عن العرق أو الماء، محفزا شائعا لتغير لون المجوهرات المطلية، لذلك يجب الحفاظ عليها جافة.

– يجب عدم تعريضها للماء من خلال التنظيف أو الاستحمام

-ينصح بتخزينها في مكان بارد وجاف لمنع تراكم الرطوبة.

– عند وضع الكريمات أو العطور، اجعلي ذلك قبل وضع القلادة.

– لتقليل الاتصال المباشر بين بشرتك والمجوهرات، قوميبإنشاء حاجز وقائي، إحدى الطرق الفعالة، هي وضع طلاء أظافر شفاف أو مادة مانعة للتسرب على أجزاء القطعة التي تتلامس مع بشرتك.

– عند تنظيف مجوهراتك، استخدمي قطعة قماش ناعمة ومحلول تنظيف لطيف خاص بالمجوهرات.

– من المهم تجنب المنظفات الكاشطة، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالمعدن وتؤدي إلى تفاقم أي تغير في اللون.

– بالنسبة للتصميمات المعقدة أو القطع المزينة بالأحجار الكريمة، استشيري صائغ محترف للحصول على إرشادات حول طرق التنظيف الآمنة والفعالة، وفقا لموقع atoleajewelry.