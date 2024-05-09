لهذا يجب تجنب البطاطا ذات البقع الخضراء والبراعم!

على الرغم من أن معظم البطاطا آمنة تماما للأكل، إلا أنها تحتوي على نوع من السموم الطبيعية التي، إذا تراكمت، قد تتسبب في أعراض مرضية بعضها يستمر لأيام.

هذه السموم تظهر في شكل بقع خضراء وبراعم صغيرة تعلو القشرة ما يعني أن البطاطا تعرضت للتلف من الداخل، لذلك من الأفضل التخلص منها.

سوء التخزين وطول المدة

مع التخزين غير المناسب، وطول مدة شرائها، قد تظهر على البطاطا براعم وبقعا خضراء، وإذا لم يكن هناك أي إنبات، يمكنك استخدام تغير اللون كمؤشر على التلف.

وإذا كانت القشرة تبدو خضراء أو كان هناك براعم، فسوف تحتاج إلى إزالة البراعم أو رمي البطاطس بأكملها، اعتمادا على مدى خطورتها.

لماذا لا يجب تناول النابتة؟

إن التبرعم يعني أن مستويات السم مرتفعة للغاية، وأن البطاطس لم تعد آمنة للاستهلاك، ويمكن أن يسبب السولانينوالشاكونين أعراضا مثل القيء أو آلام البطن أو الصداع أو احمرار البشرة أو الارتباك أو الحمى.

وعادة ما تظهر الأعراض خلال بضع ساعات، ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى يوم واحد في بعض الحالات، بحسب موقع eatingwell.

لماذا تتحول البطاطا إلى اللون الأخضر؟

تتحول البطاطس في بعض الأحيان إلى اللون الأخضر، مما قد يشير إلى مستويات عالية من مركب يحتمل أن يكون ساما.

هل البطاطس الخضراء آمنة للأكل؟

الكلوروفيل الموجود في البطاطا الخضراء ليس ضارا بالضرورة، إلا أن اللون قد يشير إلى حدوث عمليات أخرى داخلها.

وأهم هذه العناصر هو تكوين السولانين الذي يتشكل بعد تعرض الخضار للضوء.

يوجد السولانين أيضا في براعم البطاطس وجذورها وأوراقها، وهو عبارة عن سم عصبي، إذا تناوله الشخص، فإنه يمكن أن يسبب له الصداع والغثيان.

كما تشمل أعراض التسمم بالسولانين ما يلي:

حمى، صداع، ألم في المعدة أو البطن، درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي، القيء، نبض بطيء.

التنفس البطيء

يجب على الشخص طلب المشورة الطبية الفورية إذا كان يعتقد أنه يعاني من أي أعراض للتسمم بالسولانين نتيجة تناول البطاطس الخضراء، وفق ما نشره موقعmedicalnewstoday.

كيفية تقليل السمية

أفضل طريقة لحماية نفسك هي التخلص من البطاطس التي تحتوي على بقع خضراء أو براعم.

في هذا السياق، تقول هاريس بينكوس، خبيرة التغذية: “لسوء الحظ، فإن الطبخ لا يدمر هذه المركبات، لذلك لا ينصح بتحضير أو تناول البطاطس مع البراعم أو الأجزاء الخضراء”.

تضيف “ومع ذلك، ربما يكون من الجيد تناول البطاطس التي أنبتت إذا كان بإمكانك قطع البرعم بأكمله وأي أجزاء خضراء منها، إذا لم تكن متجعدة وذابلة.”، حسب موقع eatingwell.

كيفية تخزين البطاطا حتى لا تتلف

– لا تشري كميات كبيرة من البطاطا، بل ما تحتاج إليه خلال أيام قليلة

-افحص جميع الحبات بحثا عن البقع الناعمة والبراعم والعفن،لأن البطاطس الجيدة فقط هي المناسبة للتخزين.

– ضع البطاطا في صندوق من الورق المقوى أو كيس ورقي أو كيس شبكي أو سلة لضمان التهوية الجيدة.

– لن تسمح الأكياس البلاستيكية للبطاطا بالتنفس وستقلل من مدة صلاحيتها إلى حد كبير.

– قم بتخزينها في مكان بارد ورطب ومظلم.

– تعمل درجة الحرارة الباردة جدا على تحويل نشا البطاطس إلى سكر.

– افحص البطاطس بانتظام وأزل أي حبات طرية أو منبتة حتى لا تتسبب في تلف المزيد من الحبات.

– لا تغسلها إلا قبل استعمالها.

– يجب إبقاء البطاطس بعيدة عن البصل، وكلاهما يطلق غازات تعمل على إنضاج الآخر، وفقا لموقع thespruceeats.