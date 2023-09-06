لهذا يجب تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب!

يُعد تناول الدواء في الوقت المحدد، وفقا لتعليمات الطبيب، أمرا ضروريا للتأكد من أن الجسمقد تلقى كمية فعالة وكافية لتحقيق الشفاء في فترة وجيزة.

وإذا لم يتم احترام الجرعات وموعد تناولها، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مقاومة للدواء، أو ببساطة إطالة الوقت الذي يستغرقه الشعور بالتحسن.

وتقدّرمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن عدم تناول الدواء في الوقت المحدد يمثل ما يصل إلى 50 بالمائة من الفشل في العلاج، بحسب موقع allazohealth.

لماذا يجب احترام الوقت؟

– معظم الأدوية تكون أكثر فعالية عند تناولها في نفس الوقت كل يوم لأن ذلك يضمن وصول الكمية المناسبة من الدواء إلى نظام المريض في أي وقت.

– يمكن أن تسبب الأدوية آثارا جانبية مزعجة إذا تم تناولها في أوقات لم يوصي بها الطبيب، مثل الغثيان أو الأرق أو الكوابيس أو النعاس.

– أظهرت الأبحاث الحديثة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تكون أكثر فعالية عند تناولها في وقت النوم مقارنة بها عند الاستيقاظ.

وعلى الرغم من أنك قد لا تشعر بأعراض ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه إذا لم يتم تناول الدواء في وقته، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

– يمكن أن يؤدي عدم تناول الأدوية في وقتها المحدد إلى انخفاض الفعالية، وتدهور الحالة الصحية، وأعراض الانسحاب، بحسب موقع verywellhealth.

وفيما يلي، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تذكر تناول الدواء في الوقت المحدد:

– اضبط المنبه حتى تتمكن من تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم.

– اربط تناول أدويتك بالروتين اليومي، مثل تنظيف أسنانك أو الاستعداد للنوم.

– أعد ملء حاوية الأقراص الخاصة بك في نفس الوقت كل أسبوع، على سبيل المثال، كل صباح يوم جمعة بعد الإفطار.

– خذ ما يكفي من أدويتك عند السفر، بالإضافة إلى بضعة أيام إضافية في حالة تأخر عودتك.

الاعتماد على رسائل أو مكالمات التذكير، حيث يمكن أن تطلب من صديق أو قريب أن يذكّرك بتناول الأدوية في وقتها المحدد.

إذا نسيت جرعة من الدواء:

-لا تضاعف الجرعة التالية،لأن هذا يمكن أن يسبب آثار جانبية خطيرة.

-اقرأ التعليمات المرفقة مع الوصفة الطبية، لأنها غالبا ما تحدد ما يجب فعله إذا نسيت جرعة ما.

-إذا كانت لديك أسئلة، اتصل بطبيبك أو الصيدلي، وفقا لما نشره موقع healthymepa.