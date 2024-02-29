لهذا يقبل الجزائريون على الأواني الفخارية؟

تحظى الأواني الفخارية في الجزائر بشعبية كبيرة لارتباطها بالموروث التقليدي العريق، ولما تتميز به أطباقها من نكهة مميزة وطعم شهي وفائدة صحية كبيرة.

وقد استطاع الفخار الجزائري أن يتفوق على نظيره المستورد بسبب حفاظه على البصمة الوطنية المميزة، وجودته وجميل أشكاله، ما جعله مطلوبا كثيرا خاصة في رمضان.

مناطق مشهورة بالفخار

تعتبر العاصمة مركزا رئيسيا للفخار في الجزائر،ويمكن العثور على العديد من ورش الفخار والخزف الفني.

كما تشتهر منطقة مشونشبصناعة الأواني الفخارية العالية الجودة، المستخرجة من نوعية التربة الحمراء المنتشرة في المنطقة.

ويجتمع سكان قرية آث زعيم بتيزي وزو لتشكيل الأواني الفخارية القديمة بأيديهم، هذه الحرفة متوارثة وتشكل جزءمن تراثهم الثقافي.

وفي منطقة غبالة ببلدية “جيملة” في ولاية جيجل تتفنن أنامل النسوة، في صناعة مختلف الأواني، وفقا لما نشر في موقع الإذاعة الوطنية.

ماهي مادة الفخار الأساسية؟

تعتبر الطينة الحمراء طوبيّة اللون المادة الأساسية في صنع الفخار، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تجعل من الطينة مادة سهلة التشكيل.

وقد يُستخدم الفخّار بلونه الطبيعيّ، وهو البني المائل إلى الأحمر، وقد تضاف بعض الصبغات والأكاسيد المعدنيّة لتغيير اللون، أو تُرسم عليه بعض الرسومات للزينة، مثل: الأزهار، والأشكال الهندسيّة، وبعض الكلمات باللغة العربية، بحسب موقع baytdz.

كمايتم جمع الطين من الجبل ثم غربلته وخلطه مع الأواني الفخارية المكسورة التي تحولت إلى اقتصاد لعشرات العائلات في هذه المنطقة، توارثه الناس من الأب إلى الجد.

ماهي استخداماته في المطبخ الجزائري؟

يعتمد المطبخ الجزائري على الفخار بشكل كبير، ويستخدم بشكل رئيسي فيالطاجين وحفظ الزيت وشرب الحليب وحفظ الزبدة، وفقا لموقع topdestinationsalgerie.

بينما توجه الصحون ذات الاشكال والاحجام المختلقة في تقديم الاكل، وتصنع القدور التي تحتمل النار لطهي الطعام، إذ تتعامل معها المرأة الجزائرية بكل ثقة، على عكس الفخار المستورد الذي ينفجر أحيانا بسبب نوعيته الرديئة.

فوائده الصحية

ومن بين الأسباب التي جعلت المرأة الجزائرية تعتمد على الاواني الطينية في طهي الطعام، هو فوائدها الصحية الجمة، حيث تعتبر آمنة لكونها تصنع من مادة الطين الطبيعية.

في هذا السياق، قالت استشارية التغذية مهماه آسيا، أن وضع الماء في أوان فخارية يحييه ويعيد له طاقته العجيبة وحيويته بعد تعرضه لضغط الأنابيب التي تحمله إلى البيوت لأن الفخار أقرب مادة لجسم الانسان.

وعن فوائد الصحية، قالت مهماه إن شحنة الفخّار شحنة سالبة مثل شحنة الأرض والشحنة هذه قادرة على قتل الأجسام الدقيقة الضارة التي في الماء.

النكهة المميزة

تقبل ربات البيوت أيضا على الطهي في الفخار، لكونه يضفي نكهة ومذاق رائعين على الأكل، خاصة عندما يتم وضعه على نار هادئة.

في هذا الصدد، تنصح المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكباختيار، الأواني الفخارية الصحية التي لا تتفاعل مع الاكل.

وتوصي المنظمة باشتراء الأواني غير الملونة أو المطلية لاحتوائها على الأصباغ والرصاص الذي يتفاعل مع درجات الحرارة العالية.

تسويق مكثف واقبال كبير

في السنوات الأخيرة، أصبحت تجارة الفخار رائجة بشكل كبير، بسبب الاقبال الواسع عليها من طرف الجزائريين، الذين باتوا يحنون الى الماضي الجميل الذي يشتمون رائحته العبقة من كل ما هو تقليدي.

ويمكننا أن نلاحظ أن بيع الاواني الفخارية لم يعد مقتصرا على المحلات التقليدية وحسب، بل أصبحت معروضة مع الاواني المستوردة ذات الاشكال والالوان الجميلة.

وقد انتقلت هذه التجارة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تعج بالكثير من الصفحات التي تروج للمنتوج الوطني الذي ينافس المستورد في الإتقان والجودة.