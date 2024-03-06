لهذا يقوم الجزائريون بتبذير الخبز؟

يشتري الجزائريون كميات كبيرة من الخبز، خاصة في شهر رمضان، بسبب انخفاض سعره، وتنوع مواده وأشكاله، ما يجعلهم يضطرون إلى رمي ما تبقى منه في مكبات النفايات.

في هذا السياق،كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني إلى أنه يتم تبذير 100 مليون خبزة خلال شهر رمضان يتم رميها، بالإضافة إلى احصاء تبذير 900 مليون خبزة سنويا، وفقا لما نشرته وزارة التجارة وترقية الصادرات في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما وجهت الوزارة الوصية حملة تحسيس إلى المشتركين في الهواتف النقالة تحت شعار: “كل قطعة خبز تحمل قصة جهد، لا تبذر”، فلماذا يقوم الجزائريون بتبذير الخبز؟

ماهي أسباب تبذير الخبز؟

– ترتفع ظاهرة تبذير الخبز مع قدوم شهر رمضان الفضيل وهذا راجع إلى عدة أسباب منها سلوكية، ومنها ما يتعلق بالمنتج بحد ذاته.

-تعتبر النوعية الرديئة للخبز من أهم العوامل التي تعجل برميه، حيث يتحول الخبز الموجه للاستهلاك العادي إلى مادة شبه مطاطية بعد أن يبرد بقليل.

– تخلي ربات البيوت عن رسكلة الخبز من خلال إعداد أطباق وحلويات بها، كذلك حفظه بتجميده أصبح ظاهرة قليلة الاستعمال.

– يعتبر السلوك الاستهلاكي الفردي المتطرف أكبر سبب في ظاهرة تبذير الخبر، بحيث يتميز سلوكنا في شراء الخبز بالانفرادية ودون علم الآخر، حيث يشتري كل فرد من العائلة صنفا مختلفا من الخبز حسب ميولاته وتفضيلاته.

– الإنتاج من الخبز يتجاوز كثيرا الحاجيات الحقيقية والفعلية للمستهلك، بينما تبقى الكميات الكبيرة التي تتخلص منها الإدارات، وخاصة الجامعات، من الخبز نقطة سوداء في المنظومة الاستهلاكية لهذه المادة.

– التخلي عن تحضير الخبز المنزلي “الكسرة” نظرا لظروف العمل لدى السيدات الذي يعتبر الأطول عمرا ويمكن استهلاكه على مدار أيام.

كيف توقف تبذير الخبز؟

– عدم اشتراء كميات كبيرة من الخبز، والاحتفاظ بالباقي في المجمد

ـ يعتبر الخبز المرسكل علفا جيدا للمواشي والدواجن وله فوائد مادية جيدة.

– استعماله في أطباق أخرى مثل الخبز المقلي مع الشربات

– التحلي بالوازع الديني ولاتنسى أنها “نعمة ربي”، وفي أوقات الأزمات لا تتوفر لكل الناس.

– استعماله كسماد، حيث يمكن أن نطحن الخبز المتعفن ونظيف إليه الماء ونضعه في حفرة في حديقة المنزل بين النباتات.

– توفر نفايات الخبز بديلا رخيصا لإنتاج الوقود الصديق للبيئة، وفقا لما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ماذا تفعلين ببقايا الخبز؟

يكون الخبز أفضل عندما يكون طازجا، لكن ليس من الممكن دائما استخدامه في الإطار الزمني المثالي، لذلك يمكن أن نستغله في بعض الوصفات، منها:

تزيين السلطة

قطعي الخبز إلى مكعبات، ونكهيه بالقليل من الملح والفلفل، ثم حمصيه في الفرن وزيني بها سلطتك، سيعطيها مذاقا وشكلا.

عجينة بيتزا مقرمشة

عوضا عن تحضير عجينة البيتزا التقليدية، يمكنك طحن بقايا الخبز وتحويلها إلى عجينة بيتزا متماسكة.

اخلطي بقايا الخبز مع كمية كافية من الماء أو الحليب حتى تحصلي على عجينة رطبة ومتماسكة، افردي العجينة في صينية فرن وأضيفي مكوناتك المعتادة على الوجه.

خبز مطحون منكّه

اخلطي بقايا الخبز مع البهارات المفضلة واطحني المزيج حتى تحصلي على القوام المرغوب به واستخدميه لتغليف السمك، الدجاج أو اللحم البانيه.

بودنغ كريمي بالخبز

فتتي بقايا الخبز وافرديها في صينية فرن، سخني كوب حليب، ملعقتين كبيرتين زبدة، ملعقة كبيرة سكر، خلاصة فانيليا ورشّة ملح.

اتركي المزيج يبرد ثم أضيفي بيضة واخفقي المكونات،اسكبي المزيج فوق الخبز المفتت وأدخلي الصينية إلى الفرن لـ 45 دقيقة، وفق ما نشره موقع atyabtabkha.