لهذه الأسباب اختارت العلامة الأمريكية “سكيتشرز” الجزائر!

بتحفيزات مناخ الاستثمار وفرص العمل والرغبة في التصدير إفريقيا وعربيا:

أجمع مسؤولو العلامة الأمريكية العالمية “سكيتشرز” وشريكها الجزائري “تراديفوت” على أن اختيار الجزائر لاحتضان أول مصنع للعلامة في إفريقيا والعالم العربي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التحسن المسجل في مناخ الأعمال وتطور البيئة الاستثمارية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للجزائر الذي يؤهلها لتكون منصة صناعية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية.

كما أكد الطرفان أن المشروع يندرج ضمن رؤية مشتركة تقوم على تطوير الإنتاج المحلي، رفع نسب الإدماج الوطني، فتح آفاق جديدة للتصدير خارج الحدود.

وخلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الذي احتضنه فندق “الشيراتون” بالعاصمة، سهرة الاثنين، كشف المدير العام لشركة “تراديفوت”، وليد بن أحمد، أن المشروع يعد تتويجا لمسار امتد لأكثر من 17 سنة من العمل والخبرة في السوق الجزائرية، معتبرا أن اختيار “سكيتشرز” للشريك الجزائري لإنجاز أول استثمار صناعي لها في إفريقيا والعالم العربي يمثل اعترافا بالكفاءات الجزائرية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية.

من جهته، أوضح المسؤول أن المصنع الجديد، الذي سيقام بمنطقة النشاطات ببابا علي على مساحة إجمالية تقدر بـ22 ألف متر مربع، سيدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني زوج من الأحذية سنويا. كما سيمكن من توفير ما لا يقل عن 1500 منصب عمل مباشر، مع تصنيع 16 نموذجا مختلفا من الأحذية.

وفي سياق ذي صلة، أكد نائب رئيس شركة “سكيتشرز” المكلف بالشؤون المالية، دوغلاس باركر، أن الجزائر توفر فرصا واعدة للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات بلغت 9.6 مليار دولار خلال سنة 2025، مع توقعات بتجاوز 10 مليارات دولار خلال 2026. وأضاف أن 65 بالمائة من إيرادات “سكيتشرز” تأتي من خارج الولايات المتحدة، ما يجعل التوسع نحو إفريقيا والعالم العربي خيارا استراتيجيا بالنسبة للمجموعة.

كما كشف المتحدث أن نسبة الإدماج المحلي ستنطلق من 40 بالمائة عند بداية النشاط لترتفع تدريجيا إلى 70 بالمائة بحلول سنة 2031، في حين ستوجه المنتجات في المرحلة الأولى لتغطية احتياجات السوق الوطنية قبل الشروع في التصدير نحو الأسواق الإفريقية، مع هدف بلوغ مليون زوج من الأحذية المصدرة سنويا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مع إمكانية التوسع لاحقا نحو أسواق جنوب أوروبا.

هذا وكان قد أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق الأحد، على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الأمريكية العالمية “سكيتشرز” والشركة الجزائرية “تراديفوت” لإنجاز أول مصنع للعلامة الأمريكية في إفريقيا بمنطقة بابا علي بالعاصمة، على أن يدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من سنة 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني حذاء سنويا.

وجرى التوقيع على الاتفاقية عقب استقبال الوزير وفداً من شركة “سكيتشرز” ضم نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية، دوغلاس باركر، ونائب الرئيس المكلف بالمبيعات الدولية، دانيال ليفي، بحضور مسؤولي الشركة الجزائرية “تراديفوت”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء أول قاعدة صناعية للعلامة الأمريكية في القارة الإفريقية، في خطوة تعزز مكانة الجزائر كوجهة للاستثمارات الصناعية الأجنبية وكمنصة إنتاج موجهة للسوق المحلية والأسواق الخارجية.