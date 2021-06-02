لهذه الأسباب اختار بلماضي مواجهة موريتانيا

مدرب "المرابطون" يريد الاستفادة والتعلم من الخضر

سيلعب، غدا الخميس، بداية من الساعة الثامنة و45 دقيقة، المنتخب الجزائري مباراته التحضيرية الأولى أمام المنتخب الموريتاني، بملعب تشاكر بالبليدة، ثم مالي بنفس الملعب، وبعدها التنقل إلى تونس لمواجهة نسور قرطاج..

في تحليله لمستوى منافسه الأول منتخب “المرابطون”، الذي يشرف على تدريبه الناخب الفرنسي كورانتان مارتنس، قال بلماضي: “منتخب موريتانيا في تحسن مستمر، شارك في كأس إفريقيا الأخيرة، كما أنه تعادل مع نظيره المغربي، ذهابا وإيابا، في تصفيات كان-2021، فهو قادر على خلق مشاكل لنا. إنها مباراة جديرة بالاهتمام، حيث سيلعبون بعزيمة أكبر، وسيكونون محفزين بما فيه الكفاية، ليخلقوا لنا صعوبات. وأحسن دليل على ذلك، انهزام منتخب اسواتيني بصعوبة كبيرة أمام السنغال (1-0)..”.

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب الموريتاني، كورنتان مارتينس، في تصريحات سابقة، أن لاعبيه سيدخلون مواجهة الخضر بجدية كبيرة، لرغبته في الاستفادة والتعلم من منافس يمتلك لاعبين مميزين، أمر يجعل الرهان قويا لبلماضي ولاعبيه، الذين يسعون للاستفادة من المواعيد الودية بأكبر قدر ممكن، مضيفا: “الفرصة ستكون مواتية لفريقي لمواجهة بعض العناصر التي تتمتع بمستوى عال وتنشط في أكبر الأندية في أوروبا، التي فازت بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة… لاعبونا شبان، وتنتظرهم مواجهة قوية. سنحاول أن نبذل فيها قصارى جهدنا، لتقديم لقاء كبير، وسنتعلم الكثير لنكبر أكثر”.

من جهته، قال اللاعب الموريتاني حمي الطنجي، إن منتخب بلاده مستعد تمامًا لمواجهة بطل قارة أفريقيا. وأضاف: “المباراة ستكون قوية وصعبة، لكننا نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية”.

وضمن المنتخب الموريتاني التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2022، بعدما ضمن الحصول على المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب الذي لعب مباراة أقل، وهو سابع المنتخبات العربية التي تتأهل للنسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، رفقة مصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وجزر القمر.

وستكون النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية هي الأكثر من حيث الحضور العربي بـ7 منتخبات، متفوقة على النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، التي شهدت حضور 5 منتخبات. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخب موريتانيا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأهل لأول مرة في النسخة الماضية عام 2019.

علما أن الاتحاد الموريتاني قام بتأجير طائرة خاصة لنقل المنتخب الأول، إلى الجزائر، لخوض مواجهة ودية ضد محاربي الصحراء، استعدادًا لمواجهة اليمن، في الدور التمهيدي لكأس العرب، يوم 22 جوان في قطر.

ع. ع