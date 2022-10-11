لهذه الأسباب استعاد رياض محرز توهّجه مع مانشستر سيتي

بعد بداية موسم صعب وصيام تهديفي طويل

تمكن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي في استعادة توهّجه مع النادي الانجليزي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن عانى من بداية صعبة جدّا في مختلف المنافسات، تميزت بخروجه من الحسابات الأساسية للمدير الفني، بيب غوارديولا، وعجزه عن زيارة الشباك في 12 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

وكسر نجم “الخضر” صيامه التهديفي أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي (5-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله لهدف عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يضيف ثاني أهدافه والأول في الدوري الانجليزي الممتاز، أمام ساوثامبتون، السبت الماضي، ويرى محللون بأن عدة أسباب كانت وراء العودة التدريجية لمحرز لمستواه، ولعل أبرزها تواجد رياض محرز في تربص المنتخب الوطني في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر الماضي، ومشاركته في فوز “الخضر” بوديتي غينيا (1-0) ونيجيريا (2-1)، الذي كان عاملا محوريا، في ترميم ورفع معنويات نجم ليستر سيتي السابق، بعد أن عاد لتقمّص دور النجم الأول وسط زملائه في “الخضر” على عكس وضعيته في السيتي، ودائما ما كان يعتبر محرز تواجده في تربصات المنتخب الوطني فرصة سانحة لإعادة شحن بطارياته والعودة أكثر إصرارا وقوة إلى نادي مانشستر سيتي، خاصة أن قائد منتخب “محاربي الصحراء” نجح في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع المنتخب الوطني، وكان ذلك في ودية نيجيريا عن طريق ضربة جزاء، كما أسهم في صناعة هدف الفوز في ودية غينيا، والذي سجله إسلام سليماني.

من جهة أخرى، حظي رياض محرز بدعم قوّي من الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي أكد في تصريحاته لوسائل الإعلام خلال تربص “محاربي الصحراء” الماضي، بأنه واثق من قدرة رياض محرز على استعادة تألقه والعودة إلى التشكيلة الأساسية في مانشستر سيتي، لإدراكه للاحترافية الكبيرة للنجم الجزائري وإصراره على العمل دون كلل ولا ملل، ولم يتوقف الدعم الذي حظي به أحسن لاعب في “البريميرليغ” عام 2016 عند مدربه فقط، بل تعداه إلى الجماهير الجزائرية التي خصته باستقبال كبير في ملعب ميلود هدفي بوهران، خلال مباراتي غينيا ونيجيريا، في محاولة منها للرفع من معنوياته ومساندته، وهو ما ترجمه محرز فعليا في آخر مواجهتين مع مانشستر سيتي.

من جهة أخرى، تعرض النجم الجزائري لانتقادات قاسية من طرف الجماهير ووسائل الإعلام الانجليزية بعد بدايته المتعثرة هذا الموسم مع مانشستر سيتي، ووصلت إلى حد التشكيك في استحقاقه لقرار تجديد عقده لموسمين كاملين (إلى غاية 2025)، الأمر الذي زاد من إصراره في الرد على كل الانتقادات التي طالته، ويُعرف عن محرز شخصيته المسالمة وغير الصدامية وابتعاده عن الأضواء الإعلامية، لهذا قرّر مواصلة العمل في صمت حتى يحين الوقت المناسب للرد على كل تلك الانتقادات، وهو ما نجح في القيام به مؤخرا في انتظار التأكيد خلال المباريات المقبلة.

يجدر الذكر أن محرز شارك في 12 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في حين خاض مباراتين مع المنتخب الوطني، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.