لهذه الأسباب.. الجزائر “دولة محورية” في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الجزائر مؤهلة أكثر من غيرها لتصبح دولة محورية في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، على المدى المتوسط، حسب ما ذكره محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نور الدين ياسع.

وقال ياسع في حديث للقناة الإذاعية الأولى، إن الموقع الاستراتيجي للبلاد، يؤهلها لتكون “دولة محورية في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية”.

كما تستفيد الجزائر في هذا المجال من “تجربة رائدة لا نظير لها قاريا وعربيا، في إنتاج النفط والغاز. إلى جانب امتلاكها بنية تحتية صلبة في مجالات الإنتاج والتخزين والنقل”، يقول المسؤول.

من جانب آخر، كشف المحافظ عن وصول إنتاج الجزائر من الطاقة الشمسية، إلى 540 ميغاواط مع نهاية العام 2022.

وقد سمح هذا المستوى من الإنتاج، بالشروع في استخدام الطاقة النظيفة في الإنارة العمومية، والمساجد، والإدارات، والمؤسسات التربوية. حيث تعمل أكثر من 1100 مدرسة بالطاقة المتجددة”، يؤكد ياسع.