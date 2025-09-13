لهذه الأسباب انضمت الجزائر للتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر

رئيس تجمع الطاقات الخضراء بوخالفة يايسي لـ"الشروق":

أكد الخبير ورئيس تجمع الطاقات الخضراء الجزائري، بوخالفة يايسي، أن الجزائر وبانضمامها إلى تحالف دولي إفريقي للهيدروجين، تكون قد وضعت حدا للغموض فيما يتعلق بموقفها من هذا المصدر الطاقوي، ما يعني أنها انخرطت بالكامل لصالح الهيدروجين الأخضر، باعتباره الخيار الوحيد الممكن تقنيا والمجدي اقتصاديا.

وأوضح الخبير بوخالفة يايسي في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه الخطوة تمثل قرارا إيجابيا في مساعي وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التي حددت في خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين عدة محاور، بينها الهيدروجين الأزرق.

واستدرك المتحدث أن الدراسات الحديثة المتعلقة بتقنيات احتجاز الكربون أثبتت أنها بعيدة عن النجاعة التقنية والجدوى الاقتصادية، وهو ما جعل الرهان على الهيدروجين الأخضر وحده الخيار الواقعي والمتبقي أمام الجزائر.

كما يرى الخبير يايسي أن الانخراط في منظمة قارية تجمع الدول التي أعلنت مشاريع كبرى للهيدروجين، يضع الجزائر في موقع أفضل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويمنحها فرصة لتبادل الخبرات وتفعيل مشاريع ملموسة من شأنها دعم مسار الانتقال الطاقوي في البلاد وفي القارة الإفريقية عموما.

وأكد محدثنا في هذا الصدد على أن هذا الحضور يمنح الجزائر رؤية أوضح ويسمح لها بلعب دور أكثر بروزا في المشهد الطاقوي القاري والعالمي.

وفي السياق ذاته، ذكر يايسي بأن الطبعة الأخيرة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF، المنعقد بالجزائر العاصمة، شددت مرارا على ضرورة أن تجد إفريقيا الحلول لمشاكلها بنفسها وبإمكاناتها الذاتية، من خلال بناء سلاسل تموين إقليمية قادرة على تلبية احتياجات القارة.

واعتبر أن الانضمام إلى تحالف الهيدروجين الأخضر يندرج تماما في هذه الرؤية، حيث يشكل بعدا إقليميا وقاريا لا مفر منه، موجها نداء صريحا إلى جميع الدول الإفريقية للانخراط الفعلي في هذا المسعى المشترك.

وكانت الجزائر قد أعلنت، الخميس الماضي، عن انضمامها الرسمي إلى التحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر (AGHA)، وذلك خلال أشغال القمة العالمية الإفريقية حول الهيدروجين، التي انعقدت بمدينة ويندهوك بناميبيا من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا الانخراط في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، خاصة في شقها المتعلق بتعزيز الشراكات والتعاون الدولي في هذا المجال، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم، التي اعتبرته خطوة تحمل رسالة قوية بالوحدة والطموح الإفريقي من أجل تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر القارة، فضلا عن كونه محطة هامة في مسار الانتقال الطاقوي للجزائر وتنويع اقتصادها الوطني.