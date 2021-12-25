لهذه الأسباب بن ناصر متردد في تمديد عقده مع ميلان

ينتظر نهاية كأس أمم إفريقيا بالكاميرون قبل حسم مستقبله

يرفض الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي فكرة تجديد عقده مع النادي اللومباردي لحد الساعة، رغم المقترحات التي تقدمت بها الإدارة وعلى رأسهم المدير الرياضي، باولو مالديني، مفضلا التريث قبل الفصل في مستقبله مع ميلان، خاصة مع التطورات الفنية التي حملها الموسم الجديد وعدم مشاركته بصفة منتظمة مع كتيبة ستيفانو بيولي، فضلا عن رغبته في تحسين راتبه السنوي، الذي يبدو بأن ميلان غير قادر حاليا على الوصول لمتطلبات نجم “محاربي الصحراء”.

وكان انضم بن ناصر صيف عام 2019 إلى نادي ميلان قادما من نادي إمبولي مقابل 16 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 5 سنوات كاملة وينتهي صيف عام 2024، لكن إدارة ميلان تسارع لتأمين عقد جديد للنجم الجزائري يمتد لموسمين إضافيين، أي إلى غاية صيف 2026، تفاديا لرحيله دون تحقيق أرباح مادية معتبرة، عطفا على السمعة والاهتمام الكبيرين، الذين يحظى بهما نجم أرسنال الإنجليزي السابق لدى العديد من الأندية الأوروبية.

وقالت مصادر المقربة من الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر إن هذا الأخير قرر تأجيل حسم مسألة تجديد عقده مع نادي ميلان إلى ما بعد المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها عليه إدارة الروسونيري من أجل التجديد قبل السفر إلى الكاميرون، حتى تغلق ملفه بصفة نهائية، رغم عدم ارتقاء العرض المالي الذي قدمه مالديني بخصوص الراتب السنوي لبن ناصر إلى الأرقام التي قدمها وكيل أعمال نجم “محاربي الصحراء” خلال المفاوضات، ذات المصدر كشف بأن بن ناصر يريد استغلال مسابقة كأس أمم إفريقيا للرفع من أسهمه وقيمته التسويقية، خاصة إذا نجح بالظهور بنفس المستويات التي كشف عنها خلال النسخة الماضية التي جرت بمصر، واختياره أفضل لاعب في البطولة، ويدرك جيّدا بأن تألقه مجددا سيعيد اهتمام أكبر الأندية بخدماته ليستفيد فنيا وماديا من أي صفقة محتملة، خاصة أن الشرط الجزائي بعقده لا يتعدى 50 مليون يورو.