لهذه الأسباب تأخر حسم العقد الجديد لإسماعيل بن ناصر

مستقبله مرتبط ببقاء المدير الرياضي باولو مالديني

كشف موقع “ميلان نيوز” المختص في متابعة أخبار نادي ميلان الإيطالي أن مصير الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مرتبط بالمدير التقني للروسونيري، باولو مالديني، والمدير الرياضي للنادي، فريديريك ماسارا، اللذين لم يتم تجديد عقديهما لحد الآن، وهو الذي ينقضي بانتهاء الشهر الجاري، في وقت تم نقل ملكية النادي الإيطالي نحو شركة أمريكية.

وقال الموقع الإيطالي إن مشجعي نادي ميلان أصيبوا بحالة من القلق عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، خاصة وأنهم كانوا يطمعون في عقد صفقات قوية للمحافظة على قوة الفريق في الموسم المقبل، لكن عدم اتضاح الرؤية بخصوص مستقبل الثنائي مالديني وماسارا، وبحسب موقع “ميلان نيوز” ورغم إرجاء التجديد لمالديني وماسارا لم يتوقف هذا الثنائي عن عملهما، لكن ميلان أراد وضع النقاط على الحروف، وأوضح أن محادثات ميلان مع مالديني وماسارا وصلت إلى المراحل النهائية، ويتوقع أن يتم توقيع عقود التجديد خلال الأسبوع المقبل لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام ثالث.

وتابع نفس المصدر التأكيد على أن إدارة ميلان ستتوجه مباشرة بعد غلق ملفي مالديني وماسارا، نحو تجديد عقد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، فضلا عن زميله الآخر، البرتغالي لياو، وجاء في التقرير: “بعدها يجب التحول نحو ركيزتين في حسابات بيولي الفنية، إسماعيل بن ناصر ورفاييل لياو”، وزاد: “عقد اللاعبين الجزائري والبرتغالي ينتهي شهر جوان 2024، وعندما يصل اللاعب إلى هذه المرحلة، يدخل من ناحية المفهوم التعاقدي في مرحلة الخطر، لأن الإدارة قد تضطر في حال عدم التوصل لأي اتفاق معه إلى بيعه حتى لا تخسره في صفقة انتقال حر”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت في وقت سابق إن بن ناصر رفض مقترح الراتب السنوي، الذي عرضه عليه مسؤولو نادي ميلان، والمقدر بـ3.2 مليون يورو وبعقد يمتد إلى صيف عام 2026، وهو الذي يتقاضى حاليا 1.5 مليون يورو وفق العقد الذي يمتد إلى صيف 2024، ويرغب بن ناصر في الحصول على راتب أعلى، عطفا على أهميته الفنية في “الروسونيري”، ولم تقدم إدارة بطل الدوري الإيطالي، حسب نفس المصادر دائما، على أي خطوة تجاه إسماعيل بن ناصر منذ شهر مارس، عندما كانت وضعت بين يديه عرضها الأول بخصوص تجديد عقده وتمديده إلى صيف عام 2026، الذي لم ينل رضا اللاعب الجزائري، ما يدفعها إلى مراجعته هذه المرة لتفادي رحيل أحد أفضل لاعبيها هذا الصيف، حسب المتابعين.

يجدر الذكر أن بن ناصر انضم إلى نادي ميلان صيف عام 2019 قادما من نادي أمبولي مقابل 16 مليون يورو، وخاض معه منذ ذلك التاريخ 105 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما توّج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.