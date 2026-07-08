لهذه الأسباب تحوّل بيليه إلى أسطورة

تمر الدورات ولا خليفة له

إلى غاية كأس العالم في السويد عام 1958، كانت المنافسة تعني المنتخبات فقط، ظل العالم يتحدث عن أروغواي وعن المجر وتشيكوسلوفاكيا، ولم يقرع اسم أي لاعب آذان محبّي الكرة، إلى أن تفاجأ العالم بجوهرة سوداء، في السابعة عشرة من العمر، بدأت المتابعة فضولا لأن اللاعب مازال صبيا، ثم تحولت مع مرور المباريات إلى دهشة.

ساعدت بيليه ظروف خاصة، منها بداية بث المباريات عبر شاشات التلفزيون، وصغر سنه الذي لم يُحطم، إلى غاية مونديال 1982 عندما لعب وايتسايد الإيرلندي وهو يقل سنا عن بيلي ببضعة أشهر، وفوز البرازيل لأول مرة بكأس العالم بعد كفاح دام 28 سنة، عجن بيلي كل هذا بموهبته وصار ظاهرة عالمية، أنست العالم في المنتخب البرازيلي، بعد أن خطف الفتى الصغير كل الأضواء.

الجوهرة الراحل بيليه من مواليد 1940، كان اسمه إيدسون أرانتس ناسيمونتو، ولكن العالم أراده مثل ألعابه بسيطا… بيليه، هو من اللاعبين النادرين الذين لعبوا أربع مرات، في كأس العالم ولو أراد بيليه لأضاف الخامسة، وحطم رقما مستحيلا حيث بلغ سنه في مونديال 1974 ثلاثة وثلاثين سنة وبضعة أشهر، ومع ذلك هو اللاعب الوحيد في العالم الذي حمل كأس العالم ثلاث مرات، وسيكون صعبا أن يكرّرها لاعب آخر. لم يلعب بيليه إلا في الأندية البرازيلية، وعندما بلغ الخامسة والثلاثين طار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اعتزل اللعب على مشارف مونديال الأرجنتين عام 1977، قرّر أن يترك مكانه في منتخب البرازيل وهو في الواحدة والثلاثين من العمر، بعد أن تقمص الألوان الزرقاء والصفراء في 92 مباراة سجل فيها 77 هدفا.

بعد نهاية مونديال 1962 في الشيلي وضعت أندية أوروبية أموالا ضخمة لانتداب بيليه، وكان بإمكانه اللعب للإنتر وريال مدريد وغيرهما من الأندية ولكن الحكومة البرازيلية قالت: إن بيليه ثروة وطنية غير قابلة للتحويل إلى أي بلد، يوجد في أرشيف السينما ما لا يقل عن 13 فيلما هوليوديا شارك بيليه في بعضها وصوّرت أخرى سيرته البطولية.

حياته الخاصة كانت كلها أحزان فقد تزوج عام 1966 ورزق بابنتين وطفل واحد ولد بعد حمله كأس العالم 1970، وأسماه إيدسون، وفي عام 1994 أبكى العالم بأسره، عندما قتل السرطان ابنته ساندرا، وهو يقول: لا أريد شهرة خذوا ألقابي وكؤوس العالم أريد ابنتي ساندرا.

أهداف بيليه فيها الكثير من السحر، ولكن أجملها على الإطلاق تم توقيعه في ماراكانا أمام 120 ألف متفرج عندما قابل ناديه سانتوس نادي فليمينانسي، حيث استقبل بيليه الكرة على بعد 70 مترا من حارس الخصم وراوغ سبعة لاعبين وسجل هدفا قيل أنه الأجمل في تاريخ ملعب مراكانا، لأجل هذا تحوّل بيليه إلى أسطورة، والمونديال الذي يلعب في أرض بيليه أيضا أسطورة.