لهذه الأسباب تراجعت مساحات الحرائق في الجزائر خلال 2025

التحكم كليا في 390 حريق منذ شهر ماي على المستوى الوطني

أكد المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أن الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها للسنة الجارية تسير بوتيرة عالية، وهذا بفضل الإمكانات البشرية والمادية المسخرة لذلك.

وأوضح طواهرية، في تصريح لـ”وأج”، أن مصالحه سجلت، منذ بداية شهر ماي المنصرم، نشوب 390 حريق على المستوى الوطني تم التحكم فيها بشكل تام.

ومسّت هذه الحرائق 1789 هكتار، انطلق أغلبها من أراض تابعة للخواص، وهو ما يشكّل تراجعا مقارنة بـ2024 التي سجلت في نفس الفترة 1950 هكتار مسّتها الحرائق، حسب المدير العام.

وتتوزع هذه المساحات على حوالي 630 هكتار من الغابات، 150 هكتار من المساحات الخاصة بالأشجار المثمرة، فيما تتشكّل المساحات المتبقية من أحراش وأدغال، يضيف المتحدث.

وسجلت أكبر مساحة من هذه الحرائق بمنطقة الجعافرة بولاية برج بوعريريج، حيث مسّ الحريق هناك 705 هكتار، وفقا لطواهرية، الذي أكد أنه تمت السيطرة على هذا الحريق على الرغم من صعوبة التضاريس وكثافة الغابة التي تتربع على 34 ألف هكتار.

ولفت طواهرية إلى أن هذه الحصيلة تعد “جد إيجابية” مقارنة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، على غرار إسبانيا وفرنسا وتركيا التي سجلت أضرارا جسيمة جراء حرائق الغابات.

ويأتي التحكم التام والسريع في الحرائق المسجلة بفضل الإمكانات البشرية والمادية المسخرة لهذا الغرض، بما في ذلك الطائرات المسيّرة (درون)، حسب المدير العام، الذي أشاد في نفس السياق بمساهمة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الناشئة في تطوير أنظمة مبتكرة للإنذار المبكّر لنشوب الحرائق، على غرار ذلك المصمم بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بالمدية، والذي يضم جهاز إرسال نبضي ضوئي يقوم بمسح الأفق باستخدام نظام دوراني يسمح باستشعار موقع أي دخان ناتج عن بؤرة حريق محتمل عن بعد.

يضاف إلى ذلك، نظام طوّرته مؤسسة ناشئة يتضمن المراقبة عن طريق الكاميرات من شأنه توفير جميع المعطيات اللازمة بمجرد اندلاع الحريق، بما في ذلك تحديد المنطقة الجغرافية التي مسّها بدقة.

فضلا عن ذلك، تم، في إطار الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لهذه السنة، تجنيد 6000 عون وتوفير مركبات صغيرة للتدخل السريع، إضافة إلى عمليات فتح المسالك والخنادق المضادة للنيران (أبراج المراقبة)، إلى جانب إنجاز عدة أحواض مائية على مستوى الغابات بما يسمح بالتدخل الفوري لإخماد الحرائق والتقليل من خطورتها.

وبخصوص عملية تأهيل “السد الأخضر” وتوسيعه، كشف المدير العام عن تجاوز مساحة التشجير لـ25 ألف و200 هكتار من أصل المساحة المبرمجة في آفاق 2030 والمقدّرة بـ 400ألف هكتار.

علاوة على التشجير، تتضمن العملية برامج أخرى تتمثل في مكافحة الترمل عن طريق الغرس من خلال تقنيات حديثة، إضافة الى تثبيت الكثبان الرملية وإنشاء مشاتل على مستوى الولايات المعنية.

من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول إلى تسطير برنامج خاص لتوسيع المساحات المخصّصة لأشجار الفلين وحمايتها، قصد الرفع من حجم الإنتاج واستعادة مكانة الجزائر الرائدة في هذه الشعبة على الصعيد المتوسطي.

كما يجري العمل على توفير مساحات بـ2000 هكتار لغرس أشجار الخروب ومختلف الأنواع المندرجة في الغراسة الصناعية بما في ذلك صناعة الخشب.