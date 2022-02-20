لهذه الأسباب تراجعت مستويات وأرقام بغداد بونجاح

مرتبطة بعوامل نفسية أكثر من أي شيء آخر

يمرّ الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، نجم نادي السد القطري بأسوأ مرحلة في مشواره الكروي في الفترة الأخيرة، بعد تراجع أرقامه ومستوياته مع المنتخب الوطني ونادي السد، ما جعله عرضة لانتقادات واسعة من طرف الجماهير ووسائل الإعلام، وهو الذي يعجز عن تسجيل الأهداف في أسهل الفرص.

ووقفت عديد الأسباب وراء تراجع مستوى وأرقام بغداد بونجاح، سواء مع نادي السد أو “الخضر”، وهو الذي كان إلى فترة قريبة آلة تهديفية لا تتعطل، ولعل أبرزها عامل غياب المنافسة داخل المنتخب الوطني وضمان بونجاح لمكانته الأساسية في حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، أحد أبرز أسباب تراجع مستويات نجم نادي السد القطري، الذي يكسب مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني مهما كان مستواه، بحجة الثقة التي يضعها فيه بلماضي، ومنح هذا العامل، حسب عديد المحللين الجزائريين، الراحة لبونجاح بدل الشعور بالقلق والخطر على مكانته، وهما العاملان، حسب نفس المحللين، اللذان يحفزان أي لاعب على تقديم الأفضل في كل مرة والقتال من أجل مكانته الأساسية، وهو الأمر الذي افتقده بونجاح في الآونة الأخيرة، حسبهم.

من جهة أخرى، تأثر بغداد بونجاح بتراجع نتائج المنتخب الجزائري والضغط الجماهيري المفروض عليه، حسب الكثير من المحللين، خاصة أن المدير الفني لـ”محاربي الصحراء” جعله الخيار الأول بخط الهجوم منذ توليه تدريب المنتخب صيف عام 2018، وكان لتراجع نتائج “الخضر” وآخرها المشاركة المخيّبة في كأس إفريقيا بالكاميرون، بمثابة ضربة موجعة لبونجاح، ويشعر الأخير بضغط الجماهير الجزائرية على وجه التحديد، على اعتبار أنه لاعب نشأ في الجزائر وكل عائلته تقيم بالجزائر، على عكس اللاعبين المحترفين الآخرين، والذين ولدوا ونشأوا خارج الجزائر، وبالتالي فهو وعائلته يحتكان بالشارع الجزائري أكثر من الأسماء الأخرى، وكل ما يدور حوله يصله دوريا، ما أثر على نفسيته.

إلى ذلك، برز النجم السابق لنادي النجم الساحلي التونسي في الفترة الماضية بنرفزته الزائدة واحتجاجاته المبالغ فيها على القرارات التحكيمية، الأمر الذي أثر كثيرا على تركيزه، حسب عديد الملاحظين، على اعتبار أنه يهدر الكثير من طاقته وجهده في الاحتجاج والغضب عوض البحث عن حلول لغياب نجّاعته التهديفية، وكانت الجماهير الجزائرية عبرت عن امتعاضها من تصرفات بونجاح خلال مباريات كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، خاصة ما تعلق منها بالاحتجاج على الحكم والحصول على الإنذارات المجانية، كما يعاني بغداد بونجاح من فقدان واضح للثقة في قدراته وإحباط نفسي كبير جدّا بسبب صيامه التهديفي والانتقادات التي يتعرض لها، وهو ما انعكس سلبا على مردوده في المستطيل الأخضر، حسب الملاحظين، الذين يرون بأن مهاجم “الخضر” بحاجة لدعم قوي من داخل أسوار نادي السد القطري أولا ثم مع المنتخب الجزائري، ويحتاج هداف نادي السد التاريخي لعمل نفسي كبير للعودة إلى مستواه المعهود، قبل مواجهة الجزائر والكاميرون المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، المقررة شهر مارس المقبل.