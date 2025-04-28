لهذه الأسباب تشعر بتنميل اليدين عند الاستيقاظ؟

هل استيقظتَ يوما لتجد أن يدك قد خُدّرت؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، حيث يستيقظ حوالي ثلث البالغين مرة واحدة أسبوعيا مع حالة مزعجة تُعرف باسم “التنميل الليلي”.

كشفت دراسة نُشرت في مجلة طب النوم السريري الأمريكي، أن الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلة أخرى في النوم تُسمى متلازمة تململ الساقين، وفق lovetoknowhealth.

ما الذي يُسبب خدر اليد؟

عادة ما يكون الخدر – والشعور بالوخز الذي يشبه وخز الابر الذي يصاحبه غالبا، نتيجة ضغط على الأعصاب أو تلفها أو مشكلة أخرى تؤثر على الجهاز العصبي.

إذا استيقظت مع خدر في اليد، فإن جسمك يُرسل إليك رسالة، من المهم معرفتها، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الانزعاج وحماية جهازك العصبي.

وضعية النوم

قد تضغط بعض وضعيات النوم على أعصاب اليد أو الرسغ أو الذراع أو الكوع، مما يُسبب خدرا ووخزا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تُسبب بعض الوضعيات انقطاعا أو نقصا في تدفق الدم إلى اليدين، مما يُؤدي إلى توقف الأعصاب في تلك المنطقة مؤقتا عن إرسال الإشارات.

أنت أكثر عرضة للضغط على الأعصاب أو نقص تدفق الدم الذي يُؤدي إلى خدر اليد إذا كنت تنام مع:

ـ معصميك مُثنيان للداخل.

ـ يداك تحت وجهك أو رأسك.

ـ رأسك على ساعدك.

ـ جذعك فوق ذراعك.

ـ رأسك على وسادة يُسبب اختلالًا في محاذاة العمود الفقري، بحسب موقع sleepfoundation.

ماهي الأسباب الأخرى؟

ضغط أو تلف الأعصاب

يمكن أن تسبب بعض الحالات ضغطًا على الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل:

متلازمة النفق الرسغي: تحدث هذه الحالة عندما ينضغط العصب المتوسط في الرسغ، مما يسبب تنميلا، وخاصة في اليدين والأصابع.

ضغط العصب الزندي: غالبا ما يحدث بسبب إراحة المرفق في وضعية واحدة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تنميل في إصبعي البنصر والخنصر.

اعتلال الأعصاب المحيطية: ترتبط هذه الحالة بمرض السكري، حيث يؤدي تلف الأعصاب إلى تنميل في اليدين والقدمين.

الانزلاق الغضروفي أو انضغاط العصب: يمكن أن تؤثر مشاكل العمود الفقري على وظيفة الأعصاب، مما يؤدي إلى تنميل في أجزاء مختلفة من الجسم.

متلازمة مخرج الصدر: يمكن أن يسبب ضغط الأوعية الدموية أو الأعصاب بين عظم الترقوة والضلع الأول تنميلا في الذراعين واليدين.

مشاكل الدورة الدموية

قد يُسبب ضعف تدفق الدم أيضًا تنميلا، قد يحدث هذا بسبب:

مشاكل الأوعية الدموية: يمكن أن تُقلل حالات مثل مرض الشريان المحيطي (PAD) من تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى تنميل.

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم: يُمكن أن يُسهم ضعف الدورة الدموية الناتج عن اختلالات ضغط الدم في الشعور بالوخز.

مرض رينود: حالة تتشنج فيها الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تنميل وبرودة الأطراف.

تخثر الأوردة العميقة: يُمكن أن تُؤدي جلطة دموية في الأوردة إلى انسداد الدورة الدموية جزئيًا أو كليًا، مما يؤدي إلى تورم وتنميل.

تصلب الشرايين: يُمكن أن يؤدي تراكم اللويحات في الشرايين إلى ضعف الدورة الدموية وتنميل في الأطراف

نقص الفيتامينات

قد يُسهم نقص العناصر الغذائية الأساسية في مشاكل الأعصاب، مما يؤدي إلى تنميل. تشمل بعض الفيتامينات الرئيسية ما يلي:

فيتامين ب12: مهم لوظيفة الأعصاب، نقصه قد يسبب وخزًا وتنميلًا.

فيتامين د: يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب، انخفاض مستوياته قد يُسهم في ظهور أعراض متعلقة بالأعصاب.

المغنيسيوم: يلعب دورا في وظيفة العضلات والأعصاب، نقصه قد يُسبب تشنجًا وتنميلًا.

نقص الحديد (فقر الدم): قد يؤدي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى الأعصاب، مما يُسبب خدرًا.

داء السكري

يُعد داء السكري سببا رئيسيا لتلف الأعصاب، مما يؤدي إلى خدر في اليدين والقدمين.

إذا كنت تعاني من خدر متكرر مصحوبا بأعراض مثل العطش الشديد أو التعب أو بطء التئام الجروح، فمن المهم فحص مستويات سكر الدم.

اضطرابات الغدة الدرقية

قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى احتباس السوائل، مما قد يضغط على الأعصاب ويسبب خدرًا أو وخزًا في اليدين والقدمين.

تشمل الأعراض الأخرى التعب، وزيادة الوزن، وتساقط الشعر، وجفاف الجلد، والاكتئاب، والحساسية للبرد، وفقا لموقع myhealthopedia.

كيف تتخلص من التنميل؟

ـ تجنب أي وضعيات نوم تضغط على اليدين أو الذراعين.

ـ تجنب وضع ذراعيك تحت الوسادة، فقد يضغط ذلك على الأعصاب.

ـ تأكد من إبقاء معصميك غير مثنيين، لأن الثني قد يؤدي إلى الشعور بالوخز.

ـ إذا كنت تنام كثيرًا على ظهرك وذراعيك فوق رأسك، فحاول إبقاءهما بجانبك لتقليل ضغط الأعصاب.

ـ حاول تمديد يديك ومعصميك قبل النوم.

ـ ضع يديك معًا بحيث تلامس أطراف أصابعك بعضها البعض.

ـ باعد بين أصابعك قدر الإمكان، بحسب موقع medicinenet.