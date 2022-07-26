لهذه الأسباب رفض بارادو تسريح لاعبيه للفرق الوطنية

سيواجه أندية مستعدة لاختطاف نجوم الفريق

يدور حديث قوي عن عدم استجابة إدارة نادي بارادو لمطالب بعض المنتخبات الوطنية السنيّة من فئة أقل من 20 و23 سنة لأجل التحضير للمواعيد القادمة، حيث لم تجد طلبات مدربي هذه الفئات ردا من الفريق الأكاديمية، عكس استجابة بقية الأندية الجزائرية التي يهمها كثيرا أن يكون لها لاعبون دوليون مهما كانت الفئة التي ينتمون إليها، وفئ الغالب فإن سبب هذا اللارد هو تواجد الفريق الأصفر حاليا في تربص ما قبل الموسم في دولة سلوفينيا وأكثر من ذلك لعبه لأربع مباريات ودية قوية ومحترمة من بينها مباراتين أمام فريقين قويين من المملكة العربية السعودية وهما القادسية والنصر السعودي، وهي فرصة من ذهب لتقديم لاعبي الفريق أمام ميزان الفريقين السعوديين وقد تكون فرصة لتحويل لاعب أو لاعبين أو أكثر، خاصة بالنسبة للفريق الكبير النصر السعودي الذي يضم لاعبين كبار ومدربا من ذوي الكفاءة العليا.

الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه مسيرو نادي بارادو، هو أن يتحوّل هاجس تحويل اللاعبين إلى أوربا أو الخليج العربي، هو الهدف الأول والأخير للنادي، لأن الفريق الشاب في حاجة إلى ألقاب وطنية وحتى قارية، في وجود دوري جزائري متواضع، كما يوجد في هذا الدوري أندية بسيطة بإمكاناتها المادية مثل هلال شلغوم العيد ومولودية البيض ونجم مقرة واتحاد بسكرة، وبإمكان نادي بارادو تسيّد البطولة لبعض السنوات، أما أن يبقى يوزع لاعبيه بالتفصيل والجملة لدى العديد من الفرق خارج الوطن، فسيضرب الاستقرار، وأي مدرب يقود بارادو سيعاني من التغيير المستمر للتشكيلة، وسيصعب عليه وضع فريق تنافسي قار يجاري به بقية الفرق التي تهمها الألقاب قبل بيع لاعبيها.

عودة نادي بارادو من رحلته التحضيرية إلى سلوفينيا، قد تكون منقوصة من عدد من الأسماء التي قد تلعب في دوريات أخرى، لأجل ذلك وقعت التضحية بالتحضير مع فئات الخضر، في سبيل مسعى الاحتراف، حيث سيسهل بعد ذلك العودة للخضر من الباب الواسع في انتظار دعوة جمال بلماضي، لأجل الطيران إلى أندية اوروبية أقوى كما حدث مع رامي بن سبعيني ويوسف عطال، ويبقى نادي بارادو يجني أموالا من الصفقات المتتالية لنفس اللاعب أثناء تنقله من فريق إلى آخر، حسب البنود المبرمة مع الفرق الأولى.