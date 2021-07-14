لهذه الأسباب رفض سباليتي رحيل وناس عن نابولي

اعتبره ورقة رابحة في الفريق

رفض لوتشيانو سباليتي، المدرب الجديد لفريق نابولي الإيطالي، رحيل النجم الجزائري آدم وناس عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، قرر بيع آدم وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع تحديد مبلغ 10 ملايين يورو كسعر افتتاحي بخصوص الصفقة، غير أن سباليتي رفض المصادقة على هذه الخطوة، بحكم رغبته في الاستفادة بخدمات اللاعب الجزائري على الأقل خلال النصف الأول من الموسم المقبل.

مصادر إعلامية إيطالية كشفت عن السر الكامن وراء موقف سباليتي، حيث أكد موقع “أرينا نابولي”، المتخصص في متابعة أخبار “البارتينوبي”، أن سباليتي يبدي إعجابا كبيرا بالجناح الجزائري، حيث سبق له، في عام 2017، أن أعرب عن رغبته في التعاقد معه عندما كان يشرف على تدريب نادي روما الإيطالي.

هذه الصفقة لم يكتب لها، في نهاية المطاف، أن ترى النور، بعد أن رفض نابولي العرض الذي تقدم به نادي العاصمة الإيطالية والمتمثل في القيام بعملية تبادل بين الناديين، تشمل آدم وناس من جهة والتركي جنكيز أوندر من جهة أخرى.

ويعتقد المدرب صاحب 62 عاما أن وناس بإمكانه أن يشكل ورقة رابحة في الفريق، وذلك بفضل قدرته على صناعة الفارق على الجهة اليمنى من خط الهجوم. يذكر أن نجم “محاربي الصحراء” تألق بشكل لافت مع كروتوني، الذي نشط معه في نطاق الإعارة من نابولي خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي، حيث أسهم في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 13 مباراة شارك فيها. وكان وناس انضم لنابولي في عام 2017 قادما من بوردو الفرنسي، وشارك معه في 39 مباراة فقط، أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.