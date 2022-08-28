لهذه الأسباب.. سليماني مرشح للنجاح في بريست الفرنسي

خياراته الكروية تؤكد احترافيته الكبيرة

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، الوافد الجديد لنادي ستاد بريست الفرنسي، أنه أكثر اللاعبين الجزائريين احترافية وإصرارا على النجاح، بدليل أنه فضل الانتقال إلى ناد فرنسي من الصف الثاني والبقاء في أوروبا بدل الانتقال إلى الدوريات الخليجية من أجل الأموال، ويرشح الكثير من المتابعين سليماني للتوّهج من جديد في “الليغ 1″، بالنظر للعديد من العوامل التي ستسهم في نجاح هداف “الخضر” مع نادي بريست.

ويرى الكثير من المحللين بأن الخبرة الكبيرة لإسلام سليماني في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي “الليغ 1″، ستكون عاملا محوريا في تألقه مع “القراصنة”، على اعتبار أنه لعب لأندية كبيرة في صورة ليستر سيتي ونيوكاستل في إنجلترا وأولمبيك ليون وموناكو في فرنسا، ما يجعله يتجاوز الضغوط بكل سهولة، لا سيما مع فريق بريست الذي لم يتعود على لعب الأدوار الأولى في فرنسا، وكان مدرب ستاد بريست، ميشال دارزكاريان، أشاد بالخبرة الكبيرة لسليماني سواء على مستوى الأندية أم مع المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أنه من نوعية اللاعبين التي يحتاجها فريق بريست لرفع مستواه من الناحية الهجومية، وتنتظر جماهير بريست ووسائل الإعلام الفرنسية ما سيقدمه النجم الجزائري مع الفريق.

إلى ذلك، يسعى سليماني (34 سنة) من خلال تجربته الجديدة مع بريست، للرد على منتقديه والمشككين في إمكاناته بعد فشل تجربته الثانية مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خاصة بعد أن ترك مدرب الأسود، روبن أموريم، الانطباع بأن نجم “الخضر” لاعب غير منضبط وغير مبال، وهو ما سيدفعه لتقديم أفضل ما لديه لمحو هذه الصورة التي لم يتعود عليها منذ بداية مشواره الكروي، ويعوّل نجم ليستر سيتي السابق على تكرار المستويات الجيّدة التي قدمها في “الليغ 1″، وعلى وجه التحديد عندما لعب لنادي موناكو قبل أن توقفه جائحة كورونا، التي أوقفت الدوري الفرنسي عام 2020، خاصة أنه يحظى بثقة مدربه وإدارة نادي بريست.

ويعد اختيار إسلام سليماني لعرض نادي ستاد بريست الفرنسي عاملا آخر لإمكانية نجاحه، لأنه أكد احترافيته الكبيرة وتفضيله للمشروع الرياضي قبل أي شيء آخر وفي مقدمته الأموال، حيث أصّر على البقاء في أوروبا رغم حصوله على العديد من العروض الخليجية المغرية من الناحية المادية، على عكس بعض اللاعبين الجزائريين الآخرين، الذين غادروا القارة العجوز بحثا عن عقود مغرية، ولطالما أشاد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالروح القتالية العالية واحترافيته الكبيرة، فضلا عن إصراره منقطع النظير في النجاح خلال مشواره الكروي، مؤكدا بأنه أفضل مثال للاعبين الصاعدين إن أرادوا الذهاب إلى أبعد نقطة في مشوارهم الكروي، كما سيلعب سليماني في أجواء جزائرية بامتياز في نادي ستاد بريست، بسبب تواجد ثنائي “الخضر”، هاريس بلقبلة ويوسف بلايلي، فضلا عن الصعود الكبير في شعبية النادي لدى الجزائريين المقيمين بفرنسا، الذين باتوا يتابعون مباريات وتدريبات “القراصنة” بأعداد كبيرة وفي كل الملاعب الفرنسية، ما يخلق أجواء خاصة لسليماني وزملائه.

ويرى محللون بأن الشراكة بين سليماني وبلايلي ستكون مثالية للاعبين ولنادي بريست على حد سواء، خاصة أن النجمين يلعبان مع بعض منذ حوالي 4 سنوات في المنتخب الجزائري، وأسهمت موهبة بلايلي في صناعة اللعب وتقديم التمريرات الحاسمة في تسجيل سليماني للعديد من الأهداف مع “محاربي الصحراء”، وهو ما يتوقع الكثير من المتابعين استنساخه مع نادي بريست.