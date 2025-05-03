لهذه الأسباب سينجح “إبراهيم مازا” مع باير ليفركوزن

وضعيته تختلف عن وضعية جزائريين لعبوا في البوندسليغا

سيلعب، مساء الأحد، فريق بايرن ليفركوزن، مباراة هامة خارج الديار مع رابع الترتيب في ألمانيا، وقد ضمن الفريق مرتبة الوصافة خلف بيارن ميونيخ، بعد أن ضيع اللقب ولكن هذه المرة ستكون المباراة، بمتابعة عن بعد للاعبه اليافع الجديد صاحب الـ19 سنة إبراهيم مازا الذي انضم للنادي وضمن لعب رابطة أبطال أوروبا في الموسم الكروي القادم باقتراح من مدرب الفريق الذي قال في فترة سابقة بأن ناديه مطالب بتحسين أدائه ونتائجه في رابطة أبطال أوربا مستقبلا.

تواجد الجزائريين في ألمانيا يختلف تماما، عن وضعية الجزائريين السابقين، فقد لعب مع بداية الألفية الحالية الكثير من الجزائريين في ألمانيا ومنهم شاذلي عمري وعنتر يحيى وكريم مطمور وكريم زياني، ثم لحق بهم العديد من اللاعبين وجميعهم من خريجي المدارس الكروية الفرنسية مثل إسحاق بلفوضيل، ليبرز في الفترة الأخيرة لاعبون من المحليين، على رأسهم رامي بن سبعيني وأمين عمورة، من الذي بدؤوا تنفس اللعبة في الفرق الجزائرية، من بارادو إلى وفاق سطيف، ومن خلال وزن النادي وترتيبه وعمر اللاعب، يمكن أن نقول أن أهم انتقال هو لإبراهيم مازا الذي مازال في الـ19 سنة وستة أشهر من العمر فقط، كما أن النادي حاليا في مركز ثان مريح لن يتزعزع في بقية المباريات وشارك الموسم الماضي وسيشارك في الموسم القادم في رابطة أبطال أوربا. ويدربه لحد الساعة خبير فني هو مطلب ريال مدريد لتعويض أنشيلوتي وهو تشافي ألونسو.

يعتبر بايرن 04 ليفركوزن من أعرق الأندية الألمانية فقد تأسس سنة 1904، ولكنه من أفقر الأندية الألمانية أيضا من حيث الألقاب، وما حققه الفريق في الموسم الماضي من دوري على حساب بيارن ميونيخ هو سابقة، إذ يعتبر اللقب الوحيد في تاريخ الفريق في الدوري، ولكنه فاز مرتين بلقب الكأس ومرة واحدة بلقب الدرجة الثانية وصعد إثرها، كما فاز مرة بلقب أوربا ليغ بمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي، وفاز في الموسم الماضي بالكأس الألمانية الممتازة، ومع هذا الفقر في التتويجات للفريق شعبية كبيرة تؤكدها سعة ملعب الفريق التي تفوق الثلاثين ألف متفرج.

تدرج إبراهيم مازا في ألمانيا منذ نعومة أظافره، تضعه في وضع جيد لأجل التألق مع ناديه الجديد، وقد تحدث شافي ألونسو عن مازا وقال إن اللاعب متعدد المناصب في خط الوسط والهجوم، وليس بالضرورة أن يلعب الدور الذي تعوّد عليه مع هيرتا برلين، في صناعة اللعب، وهو ما يؤكد أن مازا مازال عجينة يمكن للمدرب أن يصنع بها أشياء جميلة، وبإمكان المدرب الوطني بيتكوفيتش أن يضعه في مكان آخر في مباراة بورندي الودية في شهر جوان القادم، التي من المفروض أن يستفيد فيها مازا بدقائق كثيرة وربما تسعين دقيقة بالتمام والكمال.