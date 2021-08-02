-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
وفي لتقاليده وتصرفه قد يؤثر عليه مع "الخضر"

لهذه الأسباب غاب بلايلي عن سفرية نادي قطر! 

نبيل بلحيمر
  • 270
  • 0
لهذه الأسباب غاب بلايلي عن سفرية نادي قطر! 

غاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن سفرية فريقه نادي قطر نحو صربيا للدخول في تربص مغلق، استعدادا للموسم الجديد، يأتي هذا أيام قليلة عن انطلاق تربص المنتخب الوطني تحسبا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

أثار غياب بلايلي عن بداية تربص ناديه قطر القطري، على عكس مواطنه جمال بلعمري، العديد من علامات الاستفهام في ظل الأخبار المنتشرة هنا وهناك بخصوص وجود خلافات بينه وبين إدارة النادي القطري تتعلق أساسا بالجانب المادي، غير أن تقارير إعلامية مقربة من النادي القطري أشارت إلى أنه لا توجد قضية اسمها “بلايلي”، وكل ما في الأمر أن فحص “البي سي آر” الذي أجراه اللاعب نتائجه تأخرت في الصدور، ما جعله يؤخر سفره إلى موعد لاحق لاسيما في ظل القيود المفروضة في الجزائر التي تشهد موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا.

ورغم ذلك إلا أن تمكن بلعمري من السفر مع فريقه، يضع بلايلي في خانة “المشاكس” واللاعب الذي لم يتعلم الدرس من تجاربه وأخطائه السابقة، حيث ورغم استبعاده لفترة طويلة من قبل مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، إلا أن ابن “الباهية” يبقى وفيا لتقاليده وعدم انضباطه رغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.

وبلا شك فإن تصرف بلايلي هذا، خاصة وفي حال تأخر كثيرا عن تحضيرات فريقه في صربيا، سيؤثر لا محالة على مكانته مع المنتخب الوطني وقد يغض النظر المدرب بلماضي عن استدعائه، لاسيما في ظل تألق بن رحمة مع فريقه وست هام الإنجليزي في فترة التحضيرات، مع العلم أن بلماضي أعلن في أكثر من مناسبة عن عدم ضمه أي لاعب لا يكون ملتزما أو لا يشارك بصورة منتظمة مع ناديه.

وتأتي تصرفات بلايلي قبل أقل من شهر على بدء تربص المنتخب الوطني لمباراتي “الخضر” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، وذلك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن بلايلي كان أحد عناصر المهمة في تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا عام 2019 في مصر، كما يبقى في نظر الكثير من محبيه ومتابعيه وأنصار “الخضر”، نجما كبيرا في عالم كرة القدم، ينقصه القليل من الحكمة في ضبط تصرفاته خاصة أثناء الغضب، وهي النصائح التي وجهها له الناخب الوطني جمال بلماضي مؤخرا، إن أراد أن يكون لاعبا من الطراز العالي.

مقالات ذات صلة
بيع عمورة.. إدارة الوفاق تُوضّح

بيع عمورة.. إدارة الوفاق تُوضّح

‘طموحاتي كبيرة مع شارل لوروا.. بلماضي طالبني بالاحتراف وبوقرة منحني الثقة اللازمة

‘طموحاتي كبيرة مع شارل لوروا.. بلماضي طالبني بالاحتراف وبوقرة منحني الثقة اللازمة

إدارة نابولي تستعد للحسم في مستقبل آدم وناس

إدارة نابولي تستعد للحسم في مستقبل آدم وناس

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

المدرب تيريم يُوضّح قراره بِشأن فغولي

صافرات استهجان صهيونية ضد المغربي حكيمي

صافرات استهجان صهيونية ضد المغربي حكيمي

بريطانية نادمة لِتمرّدها على أهلها ومُمارستها ألعاب القوى

بريطانية نادمة لِتمرّدها على أهلها ومُمارستها ألعاب القوى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد