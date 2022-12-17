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رياضة
أعير لنادي أوسير الذي يحتل المراتب الأخيرة

لهذه الأسباب غادر زدادكة ليل الفرنسي

ع. ع
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لهذه الأسباب غادر زدادكة ليل الفرنسي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن الأسباب التي دفعت بإدارة نادي ليل إلى إعارة لاعبها الجزائري حكيم زدادكة، لصفوف نادي أوسير، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقالت صحيفة فرنسية إن إدارة ليل أقدمت على هذه الخطوة، من أجل منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، ومساعدة فريق أوسير على البقاء في دوري الأضواء”. وعجز زدادكة عن حجز مكانه في كتيبة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي يفضل دائما إشراك البرازيلي إسمايلي دوس سانتوس، في مركز الظهير الأيمن، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى منحه فرصة للمشاركة بشكل منتظم مع ناد آخر. وظهر زدادكة مع فريق ليل في 4 مناسبات فقط هذا الموسم، منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من كليرمون فوت، بعقد يمتد إلى غاية 2025. يذكر أن نادي أوسير يحتل حاليا المركز السابع عشر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، برصيد 13 نقطة.

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