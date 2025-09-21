لهذه الأسباب غضب حسام عوّار بعد مواجهة النجمة

رد فعل اللاعب فُسّر بشكل خاطئ

أكد المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، أن ما تردد حول غضب الدولي الجزائري حسام عوّار عقب مواجهة النجمة غير دقيق، مشيرًا إلى أن رد فعل اللاعب فُسّر بشكل خاطئ.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا صعبًا على النجمة بهدف نظيف، مساء السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أثار خروج عوار بعد المباراة جدلًا واسعًا بسبب رد فعله عقب إعلان فوز لاعب النجمة ديبي فلوريس بجائزة رجل المباراة.

المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي رياض المزهر أوضح في تصريحاته أن عوار لم يغضب لعدم حصوله على الجائزة، مؤكدًا أن اللاعب يدرك قيمة العمل الجماعي، وربما كان يرى أن أحد زملائه في الاتحاد الأحق بها، وهو ما جعل تصرفه يُفهم بشكل مغاير، مضيفًا أن الفرنسي نغولو كانتي كان يستحق الجائزة بعد تسجيله هدف الفوز.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأهم هو نجاح الفريق في حصد النقاط الثلاث وسط ضغط المباريات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع لاعبي الاتحاد نجوم، فيما اعتبر مثل هذه الأمور مجرد وجهات نظر.

وبشأن القائد كريم بن زيمة، أكد المزهر أنه عاد إلى جدة ويخضع لبرنامج تحضيري خاص، على أن يحدد التقرير الطبي موعد مشاركته المقبلة.واختتم بالإشادة بفريق النجمة الذي قدم مباراة قوية أمام حامل اللقب.