لهذه الأسباب.. غوارديولا مطالب بحسم مستقبل محرز قريبا

لا يفكر حاليا في الرحيل عن المان سيتي

يقترب الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي من 18 شهرا الأخيرة في العقد الذي يربطه مع النادي السّماوي، ما يجعله يدخل مرحلة الشك بخصوص مستقبله سواء ما تعلق برغبته أو حتى بمخططات إدارة مانشستر سيتي والمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المطالب بحسم مستقبل قائد “الخضر” ولاعبين آخرين يتواجدان في نفس وضعيته، الانجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي، غابرييل جيسوس.

وتتخوف إدارة مانشستر سيتي الانجليزي من رحيل هذا الثلاثي بشكل مجاني صيف عام 2023، إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق بخصوص تجديد العقد أو تحويله قبل الوصول إلى نهاية العقد، وعليه فهي تنتظر القرار الحاسم من قبل المدرب بيب غوارديولا، الذي ترك باب الرحيل مفتوحا أمام ستيرلينغ، لكن دون تحديد موقفه من رياض محرز وغابرييل جيسوس.

وقالت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية في تقرير لها خطط غوارديولا المستقبلية، إن الأخير مطالب باتخاذ موقف نهائي وحاسم بخصوص مستقبل رياض محرز وزميليه الآخرين، حتى لا يخسر النادي ماليا وحتى لا يضيع مستقبل الدولي الانجليزي، فيل فودين، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لهذا الأخير ليلعب بانتظام وفي منصبه الأساسي كجناح أيمن بدل المشاركة كبديل متعدد المناصب، حتى يُطور أكثر مستواه ويصل إلى طموحات الانجليز، الذين ينتظرون أن يكون أحد أفضل نجوم الكرة الانجليزية على الإطلاق.

وتناول تقرير الصحيفة البريطانية عاملا آخر، وهو أن القيمة التسويقية للثلاثي رياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل جيسوس، تصل حاليا إلى حدود 173 مليون جنيه استرليني، وبالتالي فإن غوارديولا وإدارة السيتي مطالبان بحسم مستقبل هؤلاء اللاعبين بتجديد عقدهم أو بيعهم في أقرب وقت ممكن، حتى لا يرحلوا مجانا مع نهاية عقودهم ويكون النادي الخاسر الأكبر في هذه الحالة، عطفا على صعوبة المفاوضات والتفاصيل الدقيقة في هذا المجال، والتي فرضتها أكثر تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

ولا يفكر رياض محرز حاليا في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن أكد ذلك خلال تواجده في تربص “الخضر” شهر أكتوبر الماضي، رغم وضعيته الصعبة مع النادي السماوي وعدم مشاركته بانتظام، وعلى عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا، على اعتبار أنه يركز حاليا على أهدافه مع المنتخب الوطني، الأول الدفاع عن لقبه كبطل إفريقيا في كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل في الكاميرون، والثاني التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر خلال الدور الفاصل المقرر شهر مارس من العام المقبل.