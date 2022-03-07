لهذه الأسباب فشل بلايلي في بداياته مع بريست الفرنسي

تعرض لانتقادات كبيرة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية

غاب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي ستاد بريست الفرنسي، عن مباراة فريقه، السبت الماضي، أمام نادي لانس في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز زملاء الجزائري بهدف دون رد، بسبب معاناته من عارض صحي مفاجئ، زاد من متاعبه مع فريقه الجديد لعدم نجاحه في فرض نفسه بالتشكيل الأساسي.

ولم يقدم بلايلي، حسب الكثير من المتابعين ووسائل الإعلام، المستويات المنتظرة منه بعد انضمامه إلى ستاد بريست في صفقة مدوّية إعلاميا وجماهيريا، ويرى المراقبون بأن نجم منتخب الجزائر يواجه 4 مشاكل رئيسية حالت دون إبراز قدراته الفنية الكبيرة مع ستاد بريست، حيث يعاني بلايلي من نقص واضح بخصوص جاهزيته البدنية، باعتراف من المدير الفني لنادي بريست، ميشال دارزكاريان، الذي قال في تصريحات إعلامية سابقة إن نجم الترجي التونسي السابق يعاني من تأخر بدني، ودعاه إلى العمل أكثر من أجل تدارك هذا النقص، ولم يكمل بلايلي أي مباراة منذ انضمامه لنادي بريست، وهو الذي شارك في 4 مباريات فقط، منها 60 دقيقة أمام نادي رين، و83 دقيقة في لقاء تروا، فضلا عن 71 دقيقة في مواجهة نادي ريمس، في حين اكتفى بلعب 32 دقيقة خلال لقاء لوريون، أين تم تغييره اضطراريا بسبب تعرض أحد زملائه للطرد.

من جهة أخرى، يرى عديد المحللين بأن يوسف بلايلي لم ينجح في التأقلم مع متطلبات الدوري الفرنسي المعروفة، ومنها القوة البدنية والصرامة التكتيكية العالية، في وقت لا يشكل فيه هذين العاملين أحد أبرز نقاط قوة نجم المنتخب الجزائري، المعروف أكثر بمهاراته الفنية العالية واعتماده على موهبته التي جعلت منه معشوق الجماهير الجزائرية.

وأكد بعض المراقبين بأن السمعة التي سبقت بلايلي إلى الدوري الفرنسي، بعد الحمى الإعلامية والجماهيرية التي صاحبت انضمامه لبريست، جعلت الأندية المنافسة تدرس طريقة لعبه جيّدا، بدليل أنه خضع للمراقبة اللصيقة في كل المباريات، وحُرم من المساحات التي يشكل استغلالها أحد أبرز نقاط قوته، كما عاند سوء الطالع نجم “الخضر” في مبارياته السابقة مع نادي بريست الفرنسي، الأمر الذي حرمه من إبراز كامل قدراته الفنية المعروفة، فخلال مباراة ريمس لحساب الجولة 25 من الدوري الفرنسي، تعرض لهتافات عنصرية من طرف جماهير ستاد ريمس، ما أثار جدلا واسعا في فرنسا، ولم تتوقف معاناة بلايلي عند ذلك الحد فقط، بدليل استبداله في لقاء لوريون في المرحلة 26 من “الليغ 1″، بعد 32 دقيقة فقط، بقرار تكتيكي من مدربه، ميشال دارزكاريان، عقب طرد أحد لاعبي ستاد بريست، قبل أن يغيب عن لقاء لانس في الجولة 27 بسبب معاناته من تسمم غذائي 24 ساعة قبل موعد المواجهة.

ويتعرض نجم نادي قطر القطري السابق لانتقادات لاذعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، عطفا على ما قدمه في بريست منذ انضمامه إليه قبل أزيد من شهر من الآن، مشيرة إلى أنه لم يرتقي إلى مستوى الهالة الإعلامية التي رافقت خبر عودته إلى الدوري الفرنسي، الأمر الذي عرّضه لضغط شديد، وكانت مصادر خاصة أكدت بأن بلايلي يسعى للرد على هذه الانتقادات بالطريقة المناسبة على أرضية الملعب، لكن ذلك، حسب العديد من المراقبين، زاد من رفع حدة الضغط المفروض عليه، ويقول هؤلاء بأن النجم الجزائري ليس بحاجة فقط للعمل من أجل تحسين جاهزيته البدنية فقط، بل هو مطالب بالخضوع لعمل من الناحية النفسية أيضا.