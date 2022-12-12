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رياضة

لهذه الأسباب فضل بلماضي مغادرة قطر خلال المونديال

عمر سلامي
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لهذه الأسباب فضل بلماضي مغادرة قطر خلال المونديال
ح.م
جمال بلماضي

فضل الناخب الوطني جمال بلماضي السفر إلى فرنسا، وعدم حضور مباريات المونديال، رغم أن منزله في الدوحة بجوار ملعب لوسيل الذي يستضيف العديد من لقاءات كأس العالم، ما أثار العديد من التساؤلات.
وفي مقدمة أسباب تنقل بلماضي، إلى فرنسا وعدم التواجد في قطر خلال مباريات المونديال، هو أن وجوده أثناء المونديال في الدوحة سيذكره بالخسارة المؤلمة للجزائر أمام الكاميرون، في الجولة الفاصلة المؤهلة للمونديال.

وقال لاعب جزائري دولي سابق لـ”الجزيرة نت”، إن بلماضي أراد تجنّب لقاءات الصحافة والإعلام التي لن يستطيع تفادي مقابلتهم، لأنه يقيم في منزل مجاور لملعب لوسيل خاصة وأن السؤال الذي سيلاحقه هو: ما شعورك لغياب منتخب الجزائر عن مونديال قطر؟.

كما أن كل شيء في قطر خلال أيام المونديال، سيذكّره بالإقصاء “الظالم” للخضر، خاصة في ظل مشاركة منتخب الكاميرون الذي تأهل على حسابه.

وبالإضافة إلى الأسباب المذكورة، فإن بلماضي فضل التواجد في فرنسا، من أجل إقناع بعض اللاعبين المميزين من مزدوجي الجنسية بتمثيل الجزائر، ومنهم ريان آيت نوري، وحسام عوار.

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