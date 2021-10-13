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رياضة

لهذه الأسباب فضّل بلماضي استبدال عطال وبونجاح

سليم.ع
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لهذه الأسباب فضّل بلماضي استبدال عطال وبونجاح
ح.م

سلط الناخب الوطني جمال بلماضي، الضوء على حالة اللاعبين يوسف عطال وبغداد بونجاح، وتحدث في تصريحاته عقب عودة المنتخب إلى الجزائر، عن سبب استبدالهما .

وقال بلماضي متحدثا عن يوسف عطال: ” عطال لم يتعرض إلى إصابة، واستبداله كان خيارا تكتيكيا، تعلمون أن اللاعب تعرض إلى الكثير من الإصابات سابقا، وفي ظل المجهودات التي بذلها والحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى البطاقة الصفراء التي نالها فضلنا تغييره “.

وبخصوص بغداد بونجاح، قال الناخب الوطني: ” بونجاح قدم الكثير في المباراة وبذل مجهودات كبيرة رغم الحرارة المرتفعة، لقد تعب كثيرا وتمكن من التسجيل، لذلك فإن استبدال بونجاح كان بسبب التعب ولا يعاني من أي إصابة”.

وأشاد بلماضي بالمجهودات المقدمة من طرف لاعبيه في مباراة النيجر، مضيفا أنه يتمنى أن تحظى كل العناصر بالوقت الكافي من المنافسة مع أنديتها قبل المواجهتين المتبقيتين.

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