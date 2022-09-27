لهذه الأسباب قبلت عرض المولودية.. ورفضت النادي الإفريقي

درب 4 أندية في 6 أشهر.. البنزرتي يؤكد

قال المدرب الجديد لمولودية الجزائر فوزي البنزرتي أنه تلقى عرضا من مولودية الجزائر وقبله وسيكون رسميا على رأس العارضة الفنية للفريق، وقال أمس في تصريحات صحفية “تلقيت عرضا جديا من مولودية الجزائر وقبلته، وأتمنى أن تكون تجربة ناجحة وموفقة على جميع المستويات”.

من جهة أخرى، أوضح المدرب الجديد للعميد أنه لا يقبل أن يكون “العجلة الخامسة” للنادي الإفريقي التونسي. وقال البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية: “كنت في تونس بعد نهاية التجربة مع الاتحاد المنستيري، ولم يعبر الإفريقي عن رغبته في التعاقد معي، واختار برتران مارشان، لذلك لا يمكنني أن أكون بديلا له وأكون العجلة الخامسة للنادي”. وأضاف: “بعد أن تقرر رحيلي عن الرجاء لم تحصل مفاوضات جدية مع إدارة الإفريقي، ولم يتم الاتصال بي أو تحدث أي جلسة مع رئيس الإفريقي، وكل ما قيل حول شروطي التعجيزية لا أساس له من الصحة”.

وسبق لفوزي البنزرتي أن أشرف على النادي الإفريقي في 4 مناسبات، وقاده عام 1990 للفوز بلقب الدوري التونسي، علما أن التونسي فوزي البنزرتي، أضاف إلى مسيرته الرياضية كمدرب، أربعة أندية، أشرف على عارضتها الفنية، خلال الستة أشهر الأخيرة حسب ما أكدته مصادر صحفية أمس، حيث تولى البنزرتي خلال هذه المدة تدريب الاتحاد المنستيري التونسي، قبل أن يغير وجهته صوب الدوري الليبي، بتعاقده مع نادي أهلي بنغازي، الذي رحل عنه بسبب النتائج السلبية.

وفي شهر جويلية المنقضي أشرف على الرجاء الرياضي المغربي، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين من تعيينه، بعد ما فشل في قيادة الفريق الأخضر لتحقيق الفوز خلال الثلاث جولات الأولى من المسابقة المحلية. واختار فوزي البنزرتي، خوض تجربة في دوري جديد، بعد انفصاله عن الرجاء، ليشرف على العارضة الفنية لمولودية الجزائر.