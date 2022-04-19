لهذه الأسباب قد يتأخر تجديد عقد بن ناصر مع ميلان

شركة بحرينية تقترب من شراء النادي الإيطالي

يتجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، إلى مواصلة مشواره مع نادي ميلان الإيطالي إلى غاية عام 2026، بعد توصل وكيل أعماله إلى اتفاق رسمي مع مسؤولي النادي.

وينتهي عقد بن ناصر في عام 2024، غير أن إدارة النادي الإيطالي دخلت في مفاوضات مع وكيل أعمال الدولي الجزائري من أجل تمديد عقد اللاعب وحذف بند الشرط الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو.

ويعيش ميلان موسما استثنائيا، حيث ينافس بقوة على الفوز بلقب البطولة الإيطالية لأول مرة منذ موسم 2010-2011، إذ يتصدر حاليا ترتيب فرق المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين أمام جاره وغريمه إنتر.

وقالت تقارير إعلامية إن بن ناصر سيمدد عقده مع النادي “اللومباردي” مقابل راتب سنوي يقدر بـ3.4 ملايين يورو، بعد أن بات أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.

وبحسب ذات المصادر، فإن تأخر إعلان ميلان عن قرار تمديد عقد بن ناصر راجع إلى دخول الإدارة في مفاوضات متقدمة من أجل بيع أسهم النادي إلى شركة بحرينية.

وكشفت سفارة البحرين في بريطانيا أن شركة “إنفستكورب” التي يوجد مركزها في البحرين تقدمت بطلب رسمي لشراء نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مقابل 1.1 مليار يورو.

وأكدت السفارة في تغريدة لها على صفحتها في تويتر أن شركة “إنفستكورب” قد دخلت في مفاوضات من أجل شراء النادي “اللومباردي” مقابل مليار ومائة مليون يورو. وتمتلك شركة “إليوت مانجمينت” الأمريكية للاستثمار 95% من أسهم ميلان وهي الجهة المسؤولة عن بيع النادي.

وفي حال تمت هذه الصفقة سيصبح ميلان الذي يلعب الدولي الجزائري بن ناصر أول نادي إيطالي في “السيري آ”، مملوك من مؤسسة عربية.

ويعتبر ميلان من أعرق الأندية في العالم وأكثر الأندية الإيطالية نجاحا على الصعيد الأوروبي، بحيث حقق 7 بطولات في رابطة أبطال أوروبا، وهو الثاني خلف ريـال مدريد الإسباني (13 لقبا).