لهذه الأسباب قرّر عطال الخضوع لعملية جراحية في الكتف

أنهى الموسم مبكرا بسبب كابوس الإصابات المتجددة

قالت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية إن الدولي الجزائري، يوسف عطال، نجم نادي نيس خضع لعملية جراحية في عظمة الترقوة، ما يعني نهاية موسمه مع النادي الفرنسي بتضييعه لباقي جولات “الليغ 1” (7 مباريات قبل اختتام الموسم)، ونهائي كأس فرنسا المرتقب أمام نادي نانت، يوم 7 ماي المقبل، في خبر صادم بالنسبة للدولي الجزائري.

وكان الظهير الأيمن لمنتخب “محاربي الصحراء” تعرض للإصابة في الكتف خلال مواجهة لانس ونيس في المرحلة 31 من الدوري الفرنسي، الأحد الماضي، في مباراة انتهت بخسارة نيس بثلاثية نظيفة (3ـ0)، وهي المرة الثالثة التي يصاب فيها عطال في الكتف (عظمة الترقوة)، الأولى مع المنتخب الوطني عام 2019 خلال كأس أمم إفريقيا لمصر، ومرتين مع نادي نيس، وكشفت الصحيفة الفرنسية أن الطاقم الطبي لنادي نيس الفرنسي واللاعب الجزائري يوسف عطال، توصلا إلى اتفاق يقضي بضرورة خضوع الظهير الأيمن إلى عملية جراحية لعلاج مشكلته المتكررة في الكتف بشكل نهائي بعد أن كان اتبع طريقة علاج مختلفة في المرتين السابقتين.

واضطر عطال، حسب مصادر إعلامية فرنسية أخرى، إلى اللجوء إلى خيار التدخل الجراحي في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، حتى يتمكن من الإعداد للموسم المقبل في الوقت المناسب ويكون جاهزا لمرحلة التحضيرات الموسمية بعد استنفاذ الوقت الكافي لعلاج هذه الإصابة المتكررة معه، وعانى يوسف عطال من كابوس الإصابات منذ انضمامه إلى نادي نيس الفرنسي صيف عام 2018، حيث بلغت في المجمل 15 إصابة، أبعدته عن 62 مباراة وغيّبته عن فريقه لمدة 453 يوم.

إلى ذلك، وجه أنصار نادي نيس انتقادات لاذعة لإدارة الفريق بخصوص طريقة تعاملها مع الإصابات المتكررة للدولي الجزائري، والتي أثرت حسبها على الفريق أكثر من أي شيء آخر، ودعا الأنصار مسؤولي نادي نيس إلى ضرورة بيع يوسف عطال الصيف المقبل واستقدام مدافع أيمن قوي يمنحهم الاطمئنان اللازم في الجهة اليمنى للدفاع بدل التغييرات العديدة التي طالتها منذ بداية الموسم الجاري، بسبب الغيابات المتكررة للاعب الدولي الجزائري.