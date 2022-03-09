لهذه الأسباب لا تردّ السعودية والإمارات على اتصالات بايدن

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنّ البيت الأبيض لم يتمكّن من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. للحديث حول تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين وصفتهم بالكبار. إنّ البيت الأبيض كان يسعى لمناقشة مواضيع تخصّ “تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار الوقود”.