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لهذه الأسباب لا تردّ السعودية والإمارات على اتصالات بايدن

الشروق أونلاين
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لهذه الأسباب لا تردّ السعودية والإمارات على اتصالات بايدن

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنّ البيت الأبيض لم يتمكّن من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. للحديث حول تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين وصفتهم بالكبار. إنّ البيت الأبيض كان يسعى لمناقشة مواضيع تخصّ “تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار الوقود”.

ولم يحظى طلب البيت الأبيض لإجراء الاتصال بأي استجابة من الجانب السعودي والإماراتي، حسب المصدر ذاته.

وفي تعليقه على ماجاء في تقرير “وول ستريت جورنال”، أرجع الدبلوماسي الأمريكي السابق ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، عدم تجاوب السعودية والإمارات مع اتصالات بايدن. إلى موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الحوثي في اليمن وإيران.

وكتب الدبلوماسي السابق في تغريدة على تويتر إن إدارة بايدن “أمضت عامها الأول في تعزيز قوة الحوثيين وإيران”. وأضاف:”لذلك، لم تشعر تلك الدولتان العربيتان النفطيتان ( السعودية والإمارات ) بأي تقدير ( من الجانب الأمريكي )”.

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