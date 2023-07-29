لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

بمشاركة 16 فريقا من أقوى الأندية العربية

تشهد بطولة كأس العرب للأندية المقامة حاليا في السعودية، مشاركة 16 فريقا من أقوى الأندية العربية، فيما يغيب الأهلي المصري.

ويشارك في البطولة التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي وتستمر حتى 12 أوت المقبل، 16 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

وعن سبب غياب الأهلي المصري عن البطولة العربية الحالية، قالت مصادر صحفية إنه قبل انطلاق البطولة بأشهر وفي مارس الماضي، أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن عدم المشاركة. وكشف الأهلي حينها في بيان، أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد العربي لكرة القدم ليعبر عن تقديره للدعوة المقدمة للمشاركة في البطولة العربية.

وأوضح الأهلي في الخطاب أنه بقدر ما يريد تلبية الدعوة الكريمة، إلا أنه يعتذر عن عدم مشاركة الفريق في هذه البطولة، وفقا للرؤية الفنية، وذلك بسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتبت عليه إصابة العديد من اللاعبين.

كما أوضح النادي في بيانه أن عدم المشاركة في البطولة يأتي بسبب انتهاء الموسم المحلي في مصر في منتصف شهر يوليو مما يصعب السفر واللحاق بالبطولة التي انطلقت في 27 جويلية وتنتهي في 12 أوت 2023.