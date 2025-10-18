لهذه الأسباب لم أحترف في برشلونة.. أرسنال وموناكو

خاليلوزيتش اعتذر منه في مونديال 2014 بسبب عدم اشراكه في لقاء بلجيكا.. جابو:

كشف لاعب المنتخب الوطني ونجم وفاق سطيف سابقا عبد المومن جابو، أنه ضيّع فرصة الاحتراف في أحسن الأندية الأوروبية، أهمها برشلونة الإسباني وأرسنال الأنجليزي وموناكو الفرنسي.

وتحدث لدى نزوله على برنامج “لاكازا ديال سبور” الذي يبث على قناة الشروق من إعداد الأخوين عمر وزهير بودي عن فشل انتقاله إلى موناكو عام 2012 ثم إلى أرسنال وإلى أكاديمية برشولونة: “برشلونة كانت الفرصة التي ضاعت مني… النادي أبدى اهتمامه بضمي إلى أكاديميته عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، لكن والدتي رفضت السماح لي بالمغادرة، وهي تبقى صاحبة مكانة خاصة في قلبي”.

وبخصوص فشل انتقاله إلى موناكو وأرسنال، قال “نحن محاطون بوكلاء غير أمناء؛ عندما كنت على وشك المغادرة إلى موناكو، في الواحدة صباحًا، جاء أحدهم إلى موقف سيارات المطار ليخبرني أنه هو من اتصل بنادي موناكو للتعاقد معي. لم أكن أعرفه أصلًا. للأسف، اتصل هذا الوكيل وحاشيته بالإدارة ليكذبوا، وكانت إدارة موناكو تخشى التعاقد معي”.

وواصل يقول: “الأمر نفسه ينطبق على أرسنال؛ كان النادي يلاحقني، حتى أنني تحدثت مع أرسين فينغر، ولكن للأسف، تكررت نفس القصة، تمامًا كما حدث في موناكو. بالنسبة لي، دائمًا أقول إنه “المكتوب”.

وخاض عبد المومن تجربة احترافية واحدة في أوروبا كانت عام 2008 رفقة نادي سيون السويسري، لكنها لم تكن ناجحة، حيث قرر العودة سريعًا إلى الجزائر لأسباب عائلية.

كما تحدث “موموش” عن تألقه في كأس العالم 2014 بالبرازيل قائلا: “بعد الخسارة أمام بلجيكا، تقدم إليّ المدرب خاليلوزيتش في غرفة تبديل الملابس وقال لي: سامحني، لقد أخطأت بعدم إشراكك، في المباراة القادمة ستكون أساسياً”، مضيفا: “كنت أعلم أن الفرصة قادمة، فقد كنت جاهزاً تماماً لتلك اللحظة واستعددت جيداً للعب في ذلك المستوى العالي. كانت المباراة صعبة، لأننا جئنا من خسارة أمام بلجيكا، والضغط كان كبيراً عليّ، خاصة وأن الشعب كله وضع ثقته فيّ، وكنت خائفاً أن أخيّب آمالهم.

لكن بعد الركنية التي قدّمتها لحليش وشهدت تسجيل الهدف، أحسست أن حملاً ثقيلاً زال عني، ولعبت بعدها براحة كبيرة، ثم سجلت هدفي… تلك المباراة لن أنساها أبداً، كانت فرحة لا توصف وذكرى خالدة في حياتي”، مؤكدا أن الهدف الذي سجله في مرمى نوير يبقى أحد أحسن الأهداف التي سجلها في مشواره الكروي.

وأثنى الدولي الجزائري على والدته قائلا: “والدتي هي كل شيء في حياتي… توفي والدي سنة 1989 عندما كان عمري عاماً واحداً، ولم يترك لها شيئاً، لكنها ربّتني أنا وإخوتي بالحلال، وتحمّلت الكثير من المحن والصعاب. لذلك، الوالدة بالنسبة لي شيء مقدّس”.

جابو تحدث خلال برنامج “لاكازا ديال سبور” عن بداياته الكروية، وتألقه مع اتحاد الحراش الذي سمح له بالتألق مستقبلا مع فريق وفاق سطيف، والنادي الإفريقي التونسي، والنصر السعودي، وتجربته القصيرة مع مولودية الجزائر، وعديد الأمور الأخرى.