“لهذه الأسباب لم أقحم رياض محرز في مباراة البايرن”

غوارديولا يتحدث عن غيابه عن ربع نهائي أبطال أوروبا:

قدّم المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، توضيحات إضافية عن سبب غياب الدولي الجزائري رياض محرز، عن قمة منتصف الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونخ، التي جرت على ملعب “الاتحاد”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول خروج محارب الصحراء من التشكيلة الأساسية للسكاي بلوز.

واعتاد الجمهور على رؤية قائد منتخب الخضر، ضمن التشكيلة الأساسية في المواعيد الأوروبية الكبرى، على غرار إبداعه أمام باريس سان جيرمان الموسم قبل الماضي، وريال مدريد السنة الفارطة، إلا أن المدرب الكاتالوني فَضل هذه المرة الاعتماد على الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا في مركز الجناح الأيمن المهاجم أمام العملاق البافاري.

وعندما سُئل غوارديولا عن أسباب الإبقاء على محرز على مقاعد البدلاء في قمة تكسير العظام الأوروبية، فأجاب في حديثه مع الصحافيين على هامش مواجهة ليستر سيتي في الجولة الـ31 للبريميرليغ “أفهم تماما أن الجميع يريد المشاركة، وأفكر أكثر في اللاعبين الذين لم يلعبوا مثل رياض محرز وأيمريك لابورت وسيرجيو غوميز وكالفين فيليبس”.

وأضاف نقلا عن الموقع الرسمي للنادي “الكل يريد اللعب وأن يبذل قصارى جهده، أفهم تماما رغبتهم في مساعدة الفريق، هل يمكنك تخيل السنوات السبع الماضية بدون كيفن دي بروين؟ هذا مستحيل، والمباريات ضد ليفربول وبيرنلي وساوثهامبتون توضح مدى أهميته، لكن كل مباراة مختلفة ورأيت في مواجهة بايرن وشعرت بالحاجة إلى مشاركة جوليان ألفاريز والآخرين، لهذا السبب أنا هنا”.

في السياق ذاته، شدد على أنه يضع مصلحة الفريق قبل مشاعر اللاعبين في اختياراته للتشكيل الأساسي، قائلا ” قد يعتقد اللاعبون أن الأمر شخصي، لكن في تلك اللحظة أحاول بذل قصارى جهدي للفوز بالمباراة وإذا نجحت فهذا يوضح أنني قمت بعمل بشكل جيد، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أنني قمت بعمل سيئ”، في إشارة واضحة إلى أنه لا يتحدى رياض أو أي لاعب آخر بشكل شخصي..

تجدر الإشارة إلى أن أوضاع محرز تحسنت كثيرا بعد عودة اللاعبين من كأس العالم قطر 2022، مقارنة بوضعه المعقد في بداية الموسم، ويظهر ذلك من خلال أرقامه وإحصائياته الفردية، بتسجيل ما مجموعه 12 هدفا بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة من مشاركته في 36 مباراة في مختلف المسابقات، أو 2.251 دقيقة لعب.

وشارك محرز أول أمس أساسيا في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي وانتهت بفوز رفقاء الدولي الجزائري بثلاثية مقابل هدف.