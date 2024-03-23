لهذه الأسباب لم ألتحق بـ”الخضر” وسأبقى أشجعهم

ياسين عدلي يكشف:

كشف ياسين عدلي لاعب ميلان الإيطالي عن السبب الرئيسي الذي جعله يختار اللعب لمنتخب فرنسا على حساب منتخب الجزائر، مشيرًا إلى أن رحيل جمال بلماضي عن تدريب “الخضر” كان مؤثرًا في قراره النهائي.

وكشف لاعب ميلان في مقابلة مع صحيفة “لاغازيتا ديلوسبورت”: اخترت فرنسا للبقاء في المستوى العالي وهذا لا يعني أنني لا أفضل الجزائر، سأبقى المشجع الأول لبلدي، لكن كلاعب اخترت فرنسا، مضيفا: “لقد تحدثت إلى بلماضي، الأمور كان تسير في الاتجاه الصحيح، لقد تحدثت إليه عبر مكالمة هاتفية لمدة ثلاث ساعات، تكلمنا عن كرة القدم لمدة خمس دقائق والباقي عن الحياة”.

ثم أضاف لاعب بوردو الفرنسي السابق: “لقد أحببت طريقته (بلماضي) في رؤية الأشياء. ثم ترك المنتخب الوطني وفي رأيي أن الأمور ستزداد سوءًا. ما زلت أحب وأشجع الجزائر، لكن كلاعب كرة قدم اخترت فرنسا”.