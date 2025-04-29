“لهذه الأسباب لم يؤثر انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا على الإنترنت في الجزائر”

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:

أكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الثلاثاء في بيان، ﺃن حادثة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته إسبانيا ودول أوروبية أخرى، لم تترتب عنها ﺃي انقطاعات للإنترنت في الجزائر.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى “المرونة التي أتاحها تنويع مصادر التموين بالإنترنت، وأنظمة الكوابل البحرية التي تحوزها بلادنا، تنفيذا لتوجيهات لرئيس الجمهورية”.

“فضلا عن الترتيبات الاحتياطية التي تم تفعيلها، حيث تمكنت فرقنا التقنية من ضمان استمرارية الخدمات لفائدة المواطنين، طيلة الفترة التي عرفها انقطاع التيار الكهربائي”، يضيف البيان.

أما بالنسبة للمواطنين الذين لمسوا نوعا من الاضطراب أو الصعوبة في الولوج إلى المنصات العالمية الكبرى، فيرجع ذلك وفق ما أوضحته الوزارة إلى “كون عدد من هذه المنصات يعتمد على مراكز بيانات تقع في أوروبا، طالها انقطاع التيار الكهربائي”.

وفي بيان سابق، حذّرت الوزارة من إمكانية تسجيل “اضطرابات في خدمة الإنترنت، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي العام الذي مسّ إسبانيا و دولا أوروبية أخرى”.

وذلك لأن “جزءا من المحطات الخاصة بأنظمة الكوابل البحرية التي تزوّد الجزائر بالإنترنت، موجودة أساسا في المدن الساحلية الإسبانية، وقد تتأثر بهذا الوضع الاستثنائي”، يوضح المصدر.

في نفس الوقت، طمأنت وزارة البريد المواطنين، بأنها اتخذت إجراءات وقائية. حيث تم تجهيز أنظمة احتياطية، لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة. بحيث تشمل: