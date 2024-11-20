لهذه الأسباب لم يشارك شياخة أمام ليبيريا

انبهر بالأجواء التي صنعها جمهور ملعب تيزي وزو

كشف رياض محرز، قائد المنتخب الوطني، عن سبب عدم مشاركة الوافد الجديد لتشكيلة “محاربي الصحراء”، أمين شياخة، في المباراة الأخيرة أمام منتخب ليبيريا التي احتضنها ملعب المجاهد “حسين أيت أحمد” بتيزي وزو وانتهت بفوز ساحق للمنتخب الوطني، بنتيجة 5/1.

وقال محرز، في تصريح خص به “الشروق تي في”، عقب نهاية المباراة، إن مهاجم كوبنهاغن الدنماركي كان مرتبكاً خلال المباراة الماضية أمام ليبيريا بسبب الأجواء الكبيرة في الملعب، ولهذا فضل الناخب الوطني عدم إقحامه في المباراة.

وكان شياخة سجّل أول ظهور رسمي له بألوان “الخضر”، خلال مباراة الخميس الماضي بلومي أمام منتخب غينيا الإستوائية التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما بقي على دكة البدلاء خلال المباراة الثانية أمام ليبيريا، حيث فضّل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عدم الدفع بالمهاجم الواعد، رغم سهولة المباراة في قرار قد يكون في صالح اللاعب، بحسب ما يفهم من تصريح قائد “الخضر”.

وأوضح رياض محرز أن شياخة تأثر بالأجواء الكبيرة التي صنعتها الجماهير الجزائرية في ملعب “حسين آيت أحمد”، حيث لم يكن اللاعب متمرساً عليها وهو الذي بدأ مشواره على صعيد الفريق الأول لنادي كوبنهاغن منذ أشهر قليلة فقط.

وقال رياض محرز: “الفتي الصغير شياخة كان منبهراً نوعاً ما بالأجواء التي وجدها في الملعب من طرف جماهيرنا”، وأضاف: “لقد كان من المهم بالنسبة له أن يتواجد معنا، لأن ما عاشه خلال هذا الأسبوع سيكون مفيداً له مستقبلاً”.

ورغم عد مشاركته في المباراة، أكد محرز أن مجرد وجوده رفقة المنتخب الوطني سيكون مفيد له مستقبلا، قائلا: “حضوره هو ومختلف اللاعبين الشباب معنا في التربصات وحتى وإن لم يشاركوا أمر رائع ويُسعدني كثيرا، لأني مقتنع بأنه سيعود عليه إيجاباً في الأعوام القادمة”.

شياخة: “سعيد بأول مشاركة لي مع المنتخب الوطني”

من جهته، رد أمين شياخة بطريقة عن الإشاعات التي تناقلتها بعض المصادر عن غضبه من المدرب الوطني بيتكوفيتش لعدم إشراكه أمام ليبيريا، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بظهوره الأول مع المنتخب الوطني بمناسبة المباراتين الأخيرتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا ضمن آخر جولتين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر صاحب الـ18 ربيعا، رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قال فيها: “يا لها من تجربة رائعة عشتها هذا الأسبوع. لطالما كان الانضمام إلى المنتخب الجزائري أحد أحلامي. لقد كان شرفاً لي أن أشارك لأول مرة وحلماً تحقق، لحظة لن أنساها أبداً”.

وأضاف شياخة في منشوره: “لقد تعلمت الكثير طوال هذا الأسبوع وقابلت الكثير من الأشخاص الرائعين. أنا ممتن لعائلتي التي سافرت طوال الطريق لمشاركتي هذه اللحظة الجميلة، وأريد أن أشكر المشجعين الجزائريين على ترحيبهم ودعمهم الرائع. أحبكم جميعاً.. وان، تو، ثري.. تحيا الجزائر”.