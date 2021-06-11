لهذه الأسباب لن يرحل محرز عن مانشستر سيتي

بالإضافة إلى رغبته في البقاء

لا زال مستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، يصنع الحدث في وسائل الإعلام البريطانية ووسط جماهير النادي، بعد أن تحدثت عدة مصادر إعلامية عن إمكانية رحيله عن المان سيتي نحو فريق آخر الموسم المقبل، في صورة ناديي أرسنال وبرشلونة، ودعت صحيفة “الميرور” البريطانية في تقرير لها بخصوص مستقبل نجم ليستر سيتي السابق، جماهير نادي مانشستر سيتي إلى عدم القلق على مستقبل رياض محرز، مؤكدة بأن كل المؤشرات توحي ببقائه مع النادي وصنفت أخبار رحيله في خانة الشائعات والتكهنات.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت قبل أيام عن اجتماع وكيل أعمال اللاعب الجزائري مع مسؤولي نادي برشلونة لبحث إمكانية ضم محرز هذا الصيف، ويحاول النادي الإسباني استغلال عدم مباشرة إدارة المان سيتي مفاوضات تجديد عقد محرز لإقناعه بالإمضاء في صفوف النادي الكتالوني، ودعمت الصحيفة البريطانية مقالها بتصريحات محرز بعد ودية مالي، والمتعلقة بمستقبله مع مانشستر سيتي والأخبار التي تحدثت عن رحيله، حيث قال: “لا يوجد أي شيء بخصوص مستقبلي..أنا سعيد في مانشستر سيتي وسأبقى معه إن شاء الله”، قبل أن تدعمه بتصريح آخر له أكد فيه استعداده لإنهاء مسيرته في انجلترا وليس خارجها، حيث قال: “أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا مع سيتي”.

ويقول نفس المصدر بأن هذه التصريحات تؤكد بأن مستقبل النجم الجزائري سيكون مع السيتي وليس مع أي فريق آخر، كما استبعد أيضا لجوء إدارة السيتي للبحث عن ضم لاعبين جدد وبأموال كبيرة، بدليل أنها لم تقم بتجديد عقد النجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، لرغبتها في تقليص المصاريف والتخلص من أحد الرواتب الكبيرة في النادي، بسبب مخلفات جائحة كورونا.

إلى ذلك، تابعت “الميرور” تقريرها بالتأكيد على أن إدارة مانشستر سيتي تفكر في مصلحة النادي أكثر من أي شيء آخر، فبعد أن رأت أن مصلحتها في عدم تجديد عقد أغويرو لأن الأخير تقدم في السن وأنهكته الإصابات قامت بالتخلص منه، مضيفة بأن مصلحتها الآن في بقاء محرز لأنه في أوج تألقه، بدليل ما قدمه الموسم الماضي ومساهمته في تأهل النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

يجدر الذكر، أن رياض محرز شارك هذا الموسم في 48 مباراة مع مانشستر سيتي الانجليزي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، وأنهى الموسم بلقبين (كأس الرابطة والدوري الانجليزي الممتاز)، في حين خسر نهائي دوري أيطال أوروبا أمام تشيلسي.