لهذه الأسباب لن يستطيع ليفربول ضم بن ناصر هذا الموسم

إدارة ميلان ما زالت متفائلة بإقناع نجم "الخضر" بالتجديد

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي عن وجود بند تعجيزي في عقد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر مع ناديه ميلان الإيطالي، يعطل انتقال اللاعب صاحب الـ24 عاماً إلى ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري، والذي كان أصّر عبر مدربه الألماني، يورغن كلوب، على ضم نجم “الخضر” لتعزيز وسط ميدان النادي.

وكان بن ناصر رفض العرض الذي تقدم به المدير الرياضي لميلان، الأسطورة باولو مالديني، والمتضمن تمديد عقده الحالي من صيف عام 2024 إلى صيف عام 2026، مع رفع راتبه السنوي إلى 3.5 مليون يورو، في وقت يتقاضى فيه حاليا مبلغ 1.5 مليون يورو، كما أصّر ميلان على إلغاء الشرط الجزائي الموجود في العقد الحالي للنجم الجزائري، ويأتي تشبث بن ناصر بموقفه من منطلق أنه يريد تقييمه جيّدا من الناحية المادية، بقدر ما يقدمه من مستويات فنية على أرضية الميدان ومكانته الثابتة في الحسابات الفنية للمدير الفني، ستيفانو بيولي، وهو الذي صنفته وسائل الإعلام الإيطالية كواحد من أبرز مهندسي تتويج الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، في الأيام القليلة الماضية، أن إدارة ليفربول مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو للفوز بخدمات نجم خط الوسط الجزائري، وذلك بتوصية من المدرب الألماني يورغن كلوب، ووفقًا للمصدر ذاته “كالتشيو ميركاتو”، فإن عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة 50 مليون يورو، ولكن لا يمكن كسره في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لأنه مرتبط بقيود زمنية، وهو ما يجعل إدارة الروسونيري لا تشعر بالقلق من أحاديث اهتمام ليفربول بضم الدولي الجزائري، وأشار “كالتشيو ميركاتو” إلى أن هذا البند يسمح لميلان بالقدرة على الجلوس حول طاولة للتفاوض مع الأندية المهتمة بالتعاقد مع بن ناصر، دون الحاجة إلى القلق بشأن قيام أحد الأندية بتفعيل الشرط الجزائي.

يُذكر أن بن ناصر لعب دورًا لافتًا في مسيرة ميلان نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، ويعول عليه المدرب ستيفانو بيولي كثيرا هذا الموسم في سباق الحفاظ على اللقب والبصم على مشاركة جيّدة في دوري أبطال أوروبا، لا سيما أن إدارة النادي اللومباردي لا زالت متفائلة بقدرتها على إقناع النجم الجزائري بتجديد عقده.

توفيق. ع