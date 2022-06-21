لهذه الأسباب محرز مطالب بتسوية وضعيته مع مانشستر سيتي

وصلته عديد العروض ولم يمدد عقده لحد الآن

لا زال مستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي غير واضح مع النادي الانجليزي، رغم الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة وتحدثت عن قرار المدير الفني لـ”السكاي بلوز”، بيب غوارديولا، بالإبقاء على قائد “محاربي الصحراء” في صفوف النادي الموسم المقبل، لكن دون توضيح وضعيته التعاقدية تجاه السيتيزنس، على اعتبار أن عقده ينتهي صيف عام 2023.

وسيكون رياض محرز مدعوا لتسوية وضعيته التعاقدية مع إدارة السيتي خلال الأسابيع المقبلة من خلال تأكيد بقائه لأطول فترة ممكنة، أو البحث عن نحو وجهة أخرى، عطفا على العديد من الأسباب التي تُعجل ضرورة حسم مستقبله، حيث يرى الكثير من المتابعين أن بقاء عام واحد فقط في عقد أي لاعب يعد مصدر قلق للاعب والنادي في نفس الوقت، وفي هذا الحالة فإن رياض محرز سيكون أكثر قلقا من مانشستر سيتي، على اعتبار أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق لتمديد عقده مع “السكاي بلوز” رغم المفاوضات التي جمعت الطرفين لعدة أشهر، قبل أن تتوقف دون سابق إنذار، وهو مؤشر غير مريح بالنسبة لقائد “الخضر” رغم التزامه بمواصلة مغامرته مع بطل الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين.

من جهة أخرى، يبلغ رياض محرز من العمر (31 عاما) وهو ما يُعد عمرا متقدما نسبيا بالنسبة للاعبين الراغبين في الحصول على عقود مستقبلية جيّدة، وعليه فإن نجم المنتخب الجزائري مطالب بالإسراع في حسم وضعيته التعاقدية المستقبلية سواء مع مانشستر سيتي أو ناد آخر، من أجل ضمان مستقبله خلال الثلاث سنوات المقبلة على الأقل من الناحيتين الرياضية والمالية على حد سواء، حتى يحافظ على تركيزه ومستوياته المعروفة، وكان رياض محرز تحصل في الفترة الماضية على الكثير من العروض، حسب ما أوردته العديد من المصادر الإعلامية الفرنسية والإسبانية والانجليزية والإيطالية، وتواجد نجم السيتي وفق لتلك المصادر، على رادار أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وميلان وتشيلسي، ويرى الكثير من المتابعين أن هذه العروض تجبر محرز على الفصل فيها حتى لا يندم عليها في مرحلة ما من مشواره، وهو الذي لم يؤمنه لحد الآن لا من الناحية الرياضية أو حتى من الناحية المالية.

إلى ذلك، لا يزال نجم ليستر سيتي السابق يبحث عن أول ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ورغم لعبه هذه المسابقة تحت ألوان نادي مانشستر سيتي القوّي والمدجج بالنجوم، إلّا أنه فشل في التتويج باللقب، بعد أن خسر نهائي عام 2021 أمام تشيلسي بنتيجة (0-1)، وخرج من الدور نصف النهائي هذا العام على يد صاحب اللقب ريال مدريد، ويرى البعض أن وصول محرز لحلمه ليكون ثاني جزائري يتوج بهذا اللقب بعد ماجر عام 1987 مع بورتو البرتغالي، قد يكون عبر الانتقال إلى ناد آخر سواء في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا.