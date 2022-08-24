لهذه الأسباب يتألق يوسف بلايلي في الدوري الفرنسي

قدم مستويات جيّدة في آخر مباراتين لنادي بريست

يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي ستاد بريست تقديم مستويات جيّدة في الدوري الفرنسي، آخرها كان قيادة فريقه للفوز على نادي أونجيه، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد (1-3)، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى، بعد أن قدم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد بذلك الانطباع الجيّد الذي تركه في لقاء أولمبيك مرسيليا.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية انتقدت بلايلي بعد مردوده في المباراة الأولى أمام نادي لانس، قبل أن تحتفي به بعد كل ما قدمه خلال مباراتي مرسيليا وأونجيه، ليؤكد النجم الجزائري الإمكانات الفنية التي يتمتع بها، في وقت يرى فيه الكثير من المتابعين بأن أسباب واضحة كانت وراء بروز نجم اتحاد العاصمة السابق في “الليغ 1″، ومنها قرار يوسف بلايلي بتمديد عقده مع نادي بريست لموسم جديد، والذي كان صائبا بكل المقاييس، حسب متابعين، فبعد أن نجح في التألق الموسم الماضي مع الفريق منذ انضمامه إليه خلال فترة التحويلات الشتوية، استقر على البقاء لموسم آخر رغم العروض الكثيرة التي وصلته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتأكيد كل الآمال المعلقة عليه.

وأسهم بقاء بلايلي مع بريست وخوضه لفترة التحضيرات الموسمية في تألقه مع بداية الموسم الجاري، كما أن النجم الجزائري عمل كثيرا على تحسين جاهزيته البدنية والتأقلم مع متطلبات “الليغ 1” من هذه الناحية، بعد أن عانى كثيرا خلال الموسم المنقضي، ويتوقع المتابعون أن يرتفع نسق ومستوى نجم نادي قطر السابق بمرور جولات الدوري الفرنسي.

من جهة أخرى، بات يوسف بلايلي بعد حوالي 7 أشهر من انتقاله إلى الدوري الفرنسي من اللاعبين المعروفين بـ”الليغ 1″، بشهادة وسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن اقتصرت معرفة الفرنسيين به على الهالة الجماهيرية الكبيرة الخاصة به في منصات التواصل الاجتماعي، وتأرجحت أراء وسائل الإعلامية الفرنسية بين الانتقاد والإشادة بمستويات بلايلي ودون توقف منذ الموسم الماضي، ما جعله أحد أكثر اللاعبين حضورا في الصحافة الفرنسية، وسمح تأقلم نجم “الخضر” مع الدوري الفرنسي في كسبه لثقة أكبر في إمكاناته، ما جعله يلعب بكل أريحية ويستغل مهاراته الفنية الكبيرة بالطريقة المثالية لخدمة نادي بريست، في وقت يفتقد فيه الدوري الفرنسي للاعبين المهاريين (باستثناء نجوم باريس سان جيرمان ميسي ونيمار ومبابي)، على اعتبار أنه يشتهر بالصراع البدني.

إلى ذلك، يصّر يوسف بلايلي على النجاح في تجربته الأوروبية الفعلية الوحيدة، بعد أن فشل بشكل مريع خلال تجربته الأولى مع نادي أونجيه عام 2018، والتي لم تستمر لأكثر من 6 أشهر، وشكك الكثير من المتابعين في قدرة نجم المنتخب الوطني في التعامل مع جدّية الأندية الأوروبية ومتطلبات المستوى العالي عطفا على السمعة التي صاحبت مشواره الكروي سابقا، خاصة ما تعلق منها بالانضباط والالتزام، وكان النجم الجزائري قال عند انضمامه إلى نادي بريست إنه يسعى لتعريف متابعي كرة القدم الفرنسية ببلايلي، والتأكيد على قدرته في النجاح بأوروبا على عكس ما تم الترويج له في وقت سابق، وهي معطيات ساعدت نجم نادي مولودية وهران السابق في مضاعفة جهوده والعمل على تغيير الصورة النمطية التي ارتبطت به خلال الفترة الماضية.