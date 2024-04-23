لهذه الأسباب يجب تنظيف السيارة بانتظام؟

يُعد تنظيف السيارة بانتظام أمرا ضروريا لتجنب إصابتها بالتلف الداخلي والخارجي، والحفاظ على قيمتها ومظهرها وأدائها خاصة إذا تم عرضها للبيع.

في هذا المقال، سوف نستكشف فوائد غسل المركبةوأهمية الحفاظ عليها نظيفة، مع الإشارة إلى الأخطاء التي يمكن ارتكابها أثناء عملية التنظيف.

تشتت الانتباه

وفقا لدراسة نشرتها جامعة برينستون، يمكن للفوضى البصرية أن تؤثر على قدرة دماغنا على الانتباه، وهذا يعني أن الفوضى الداخلية للسيارة يمكن أن تسبب التشتت والضغط أثناء القيادة.

– يؤدي التوقف المفاجئ أو الانعطاف الحاد إلى تحليق جميع الأجسام السائبة في سيارتك، مما قد يعرض سلامتك والركاب للخطر.

-قد تتدحرج زجاجات الماء لتصل إلى مكان دواسة الوقود والفرامل وغيرها وتعيق السائق من الضغط عليهم مما يتسبب في الحوادث.

الرؤية السيئة

تتراكم الأوساخ والغباروالملوثات الأخرى على الجزء الخارجي للسيارة إذا لم تغسلها بانتظام، مما يؤثر على جودة الرؤية.

تكوّن الصدأ

عندما تكون السيارة متسخة، تهاجم الملوثات الطلاء أولا كونه الطبقة الخارجية، وهذا يعني أن المعدن الموجود فيها سيتعرض للماء والرطوبة ويسبب لها الصدأ والتلف.

الإضرار بالصحة

يمكن أن يتكاثر داخل السيارة غير النظيفة ملايين الجراثيم والبكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، واضطرابات الجلد، والغثيان، أو الأسوأ من ذلك، أن تدمر جهاز المناعة تماما، وفقا لموقع arabsturbo.

ما هي أهمية تنظيف السيارة؟

– من خلال غسل سيارتك بانتظام، يمكنك إزالة الجزئيات الضارة من السطح، مما يحافظ على مظهر الطلاء جديدا وحيويا.

-الصيانة الدورية للسيارة، بما في ذلك غسلها، يعطي انطباعا جيدا للزبائن في حال كنت ترغب ببيعها.

-النوافذ والمرايا والأضواء النظيفة تُحدث فرقا كبيرا في مدى قدرتك على رؤية ما يجري حولك أثناء القيادة، مما يقلل من مخاطر وقوع حوادث على الطريق.

ويمكن أن تساعدك عمليات غسيل السيارات المنتظمة أيضا في تحديد مناطق التآكل التي قد تسبب مشكلات أثناء القيادة، مما يسمح لك بمعالجتها قبل أن تصبح مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.

-يؤدي غسل السيارة بانتظام إلى إزالة تراكم الملح والملوثات وغيرها من الحطام، مما يمنع التآكل ويطيل عمر سيارتك.

– يمكن أن يساعد الغسيل المنتظم للسيارة في اكتشاف الأضرار الطفيفة قبل أن تتحول إلى إصلاحات كبيرة، مما يوفر عليك تكاليف إصلاح كبيرة محتملة في المستقبل.

– يساعد الغسيل المنتظم في تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة عن طريق إزالة الأوساخ والملوثات من سطحها، مما يجعلها أكثر انسيابية وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، بحسب موقع heartautocare.

ماهي الطريقة الصحيحة لغسل السيارة؟

– من الأفضل عدم غسل المركبة عندما تكون في ضوء الشمس المباشر، لذا ابحث عن مكان مظلل أو انتظر وقت الغروب .

– استخدم خرطوما وفوهة رش لتنظيف السيارة مما يؤدي إلى شطف الأوساخ ومنع الخدوش أثناء الغسيل.

– استخدم منشفة من الألياف الدقيقة، وقفازا من الألياف الدقيقة، أو فرشاة عجلة مخصصة للعجلات فقط، ورش منظف العجلة وافركها على أسطح العجلة.

– اغمس القفاز في الدلو الأول، وابدأ في غسل سقف السيارة، ثم انزل إلى الأسفل.

– بعد كل قسم، اغمس القفاز في الدلو الثاني لشطفها.

– باستخدام منشفة مبللة من الألياف الدقيقة، قم بمسح الأوساخ الموجودة داخل السيارة بسرعة وعلى عتبات الأبواب والحواف السفلية.

– قم بتمرير المنشفة الأولى لتجميع أغلبية كبيرة من الماء، ثم استخدم المنشفة الثانية لتجفيف التفاصيل والتقاط بقايا الطعام، وفق موقعthedrive.

تجنب هذه الأخطاء في تنظيف السيارة

– لا تستخدم أي منتجات تنظيف منزلية لغسل سيارتك مثل صابون الأطباق ومنظفات الزجاج والمبيضات لأنها تحتوي على العديد من مكونات إزالة الشمع الواقي من السيارة.

– تجنب استخدام المناشف القديمة أو الخرق أو القمصان أو الفرش التي تعمل كاشطة للطلاء،ومن الأفضل أن تستخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة بدون حواف خشنة.

– من الأفضل عدم غسل السيارة تحت الشمس لأنه من المحتمل أن يخدش الطلاء عندما يسخن السطح بسبب الأشعة، حسب موقع themanual.