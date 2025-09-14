لهذه الأسباب يظهر بعض الأشخاص أصغر سنا؟

كثيرا ما يقال للعديد من الأشخاص، إنهم لا يعكسون سنهم الحقيقية، أي يظهرون أنهم أصغر سنا، مقارنة بسنهم الرقمي، كما يقال. وفي نفس الوقت، يتساءلون عن سبب محافظتهم على طاقتهم وشكلهم، حينما يقارنون، مثلا، بمن هم أقرب سنا منهم أو بأقرانهم، بل في بعض الأحيان، يظهرون أقل سنا ممن يصغرهم بالعديد من السنوات، غير أن الشيء الأكيد، أن هذا لم يكن محض الصدفة، بل هناك العديد من العوامل، التي ساعدت على الحفاظ دائما على المظهر الجيد والسن الأصغر.

يحتاج هذا الموضوع إلى العديد من الدراسات العلمية، التي تؤكد هذا الطرح، أي ظهور العديد من الأفراد أصغر سنا، مقارنة بسنهم الحقيقية، حيث إن الكثير من المختصين في العديد من المجالات لخصوا هذه الظاهرة في العديد من العوامل المجتمعة عند الفرد، سواء عوامل خارجية أم عوامل شخصية، وكذا ممارسات يقوم بها الفرد، بل دعا العديد من المختصين إلى ضرورة اتباعها للحفاظ على الأقل على اللياقة البدينة، رغم التقدم في السن.

لعل من بين العوامل التي تمكن الفرد من الحفاظ على لياقته وصغر سنه، الرياضة، التي تلعب دورا مهما في هذا. فهي تساعد على الحفاظ على نشاط الجسم، وكذا العضلات، وأكثر من هذا، تنشيط الدورة الدموية.

كما حرص العديد من المختصين على تذكير الأفراد بأن التدخين مثلا، يساعد بشكل كبير في الظهور بسن متقدمة، حتى ولو كان الفرد أصغر سنا، كما أن العديد من الأفراد لا ينتبهون إلى أمر مهم، وهو نوعية الأغذية، التي يتناولونها، فهي كذلك تساعد بشكل كبير في بقاء الشخص محافظا على وزنه ولياقته، عكس من يتناول الأطعمة دون مراعاة لمحتواها، وما قد تسببه للجسد.

كما أن الجانب النفسي، له أثر كبير في حياة الفرد، ليس فقط في الحفاظ على صغر سنه، لكن يعتبر عاملا مهما في الراحة الداخلية، فكلما كان الفرد، مرتاحا نفسيا، كان أثر هذا إيجابيا عليه، أي إن

الجانب النفسي له أثر إيجابي على الجانب الجسدي.. وهذا، ربما لا ينتبه إليه العديد منا. أضف إلى هذا، بعض الطبائع الإيجابية عند الفرد، مثل الرضا، القناعة وحب الخير، التفاؤل، التجارب الإيجابية في الحياة، وكذا حب الحياة والحيوية، وتجنب الضغوطات والانسياق وراءها، كما يرى المختصون أن النوم كذلك له أثر كبير على الفرد، سواء إيجابا أم سلبا.

في الأخير، كل شيء له معطيات، وكل ما نقوم به ينعكس على نفسيتنا أو جسدنا. لذا، وجب علينا اختيار ما يفيد صحتنا النفسية والجسدية.